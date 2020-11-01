لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا دون إصابات جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، أن البلاد لم تسجل أي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 أشهر.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، إنه ومع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض (كوفيد-19) في أنحاء البلاد، فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو الماضي.



ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن أستراليا سجلت منذ بدء الجائحة 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية وفرض قيود التباعد الاجتماعي وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع.