كورونا في أمريكا.. أعداد قياسية تدخل المستشفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة صعودها الكئيب، الأحد.

وشهدت ولايات الغرب الأوسط دخول أعداد قياسية إلى المستشفيات، ما أبقى الحديث المرير عن الجائحة في صدارة حملة الانتخابات الرئاسية قبل يومين من التصويت.



وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 87000 حالة، السبت، و909 حالات وفاة، وسجلت حالات دخول قياسية للمستشفيات لليوم السادس على التوالي في الغرب الأوسط، حسب إحصاءات وكالة رويترز.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجلت 31 ولاية أرقاما قياسية للحالات الجديدة وسجلت 21 ولاية أرقاما قياسية لمرضى (كوفيد-19) في المستشفيات، بينما سجلت 14 ولاية زيادات قياسية في الوفيات.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوري الذي يسعى لإعادة انتخابه في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، من أهمية الفيروس واتهم الديمقراطيين بالمبالغة في تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف أمريكي، وهو رقم أكبر من أي دولة أخرى في العالم.

وهاجم بايدن وزملاؤه الديمقراطيون ترامب وقالوا إنه تقاعس عن احتواء (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم أيضا في المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة.