شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى.. الكلاميديا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأمراض المختلة يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وغالبا تكون عدوى بكتيرية تسبب ألما شديدا فى المنطقة التناسيلة أو طفح جلدى وإفرازات وتورم فى المنطقة وغيرها من الاعراض المختلفة، وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 أبرز الأمراض التى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:

1:الكلاميديا

نوع معين من البكتيريا يسبب الكلاميديا، وهى أكثر الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي شيوعًا بين الأمريكيين ، يلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن كثير من المصابين بالكلاميديا ​​ليس لديهم أعراض ملحوظة عندما تظهر الأعراض ، فإنها غالبًا ما تشمل"ألم أو إزعاج أثناء ممارسة الجنس أو التبول،إفرازات خضراء أو صفراء من القضيب أو الم ،ألم في أسفل البطن".

2:فيروس الورم الحليمي البشري

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو فيروس يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الجلد أو الاتصال الجنسي، هناك العديد من سلالات الفيروس المختلفة بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر،أكثر أعراض فيروس الورم الحليمي البشري شيوعًا هي ظهور الثآليل على الأعضاء التناسلية أو الفم أو الحلق.

3:مرض الزهري

مرض الزهري هو عدوى بكتيرية أخرى. غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد في مراحله المبكرة، العَرَض الأول الذي يظهر هو قرحة دائرية صغيرة ، تُعرف باسم القرحة يمكن أن يتطور على أعضائك التناسلية أو فتحة الشرج أو الفم إنه غير مؤلم ولكنه شديد العدوى.

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4:فيروس العوز المناعي البشري

يمكن أن يدمر فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالفيروسات أو البكتيريا الأخرى وأنواع معينة من السرطان، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى المرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية ، والمعروفة باسم الإيدز ولكن مع العلاج اليوم ، فإن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يصابون بمرض الإيدز.

5:السيلان

السيلان هو نوع آخر من البكتيريا التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. يُعرف أيضًا باسم "التصفيق"، لا تظهر أي أعراض على العديد من المصابين بمرض السيلان. ولكن عند ظهورها ، قد تشمل الأعراض ما يلي:

إفرازات بيضاء أو صفراء أو بيج أو خضراء اللون من القضيب أو المهبل

ألم أو إزعاج أثناء ممارسة الجنس أو التبول

كثرة التبول أكثر من المعتاد

حكة حول الأعضاء التناسلية

إلتهاب الحلق