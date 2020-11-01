اكتشاف عظيم … هذا المشروب يقمع متلازمة داون خلال فترة الحمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

اكتشاف طبي ثوري قد يحد من يمكنه كبت متلازمة داون أثناء فترة نمو الطفل داخل الرحم.

ومتلازمة داون هو اضطراب ورثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21. وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون.

وفقا للباحثين، هذه المادة هي أبيجينين. وهي من بين أشياء أخرى توجد في أزهار البابونج تساعد في العملية.

بابونج Advertisements

تمكن العلماء من اكتشاف هذه الخاصية من الأبجينين من خلال التجارب على الفئران الحوامل، عن طريق إضافتها إلى طعامهم. تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية.

كما يساعد البابونج على التخفيف من أعراض القلق، وأشارت دراسةٌ من جامعة بنسيلفانيا عام 2016 أجريت على على 179 شخصاً مُصاباً بهذا الاضطراب وتمَّ إعطاء مجموعة منهم 1500 مليغرامٍ من مستخلص البابونج خلال 8 أسابيع، ممّا سبب انخفاضاً ملحوظاً في أعراض اضطراب القلق العام.

وأثبتت الدراسة أنَّ أحد المنتجات المحتوية على البابونج الألماني تقلل البكاء عند الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية ويعانون من المغص، وذلك عند أخذهم له مرتين يومياً مدة أسبوع واحد.

تتفاوت متلازمة داون في حدتها بين المصابين بها، مما يتسبب في إعاقة ذهنية وتأخرًا في النمو مدى الحياة. إنها أشهر اضطراب كروموسومات وراثي وتسبب إعاقات التعلم لدى الأطفال. كما أنها كثيرًا ما تسبب حالات شذوذ طبية أخرى، ومنها اضطرابات القلب والجهاز الهضمي.