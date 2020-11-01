شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 5 أسباب لمشكلة النسيان وضعف الذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، أسباب مشكلة النسيان وضعف الذاكرة لدى البعض. وقال الجهني إن من أسباب مشكلة النسيان: – التوتر والقلق والاكتئاب Advertisements – قلة النوم – بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين للرشح أو أدوية الاكتئاب وضغط الدم – خمول الغدة الدرقية – الزهايمر في الكبار

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