أسباب تراجع وفيات وإصابات كورونا في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 6:19 مساءً

قالت وزارة الصحة السعودية أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ جميع التدابير الوقائية من أهم أسباب تراجع إصابات كورونا في المملكة .

وكشفت وزارة الصحة السعودية، سبب تراجع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتراجع مستوى الحالات الحرجة والوفيات في المملكة.

وأشاد مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, بالتزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية الذي أسهم في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات.

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وأشار إلى أن تسجيل الحالات حول العالم لا يزال في ازدياد بسبب عدم التقيد، مما تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد, بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (347656) حالة، من بينها (8000) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (771) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (334236) حالة بإضافة (394) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (5420) حالة، بإضافة (18) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8097534) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (44840) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة السعودية، حيث أجرت مراكز تأكد 4264456 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1432205 مراجعين، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ20596753 عبر مركز 937.