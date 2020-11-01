حزب الله يورّط لبنان.. سلاح وابتزاز وطائفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر هاشتاق"#حزب الله يورط لبنان" الأعلى تداولا بوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث فضح ناشطون نشاط المليشيا الإرهابية.

كما فضح نشطاء لبنان عبر آلاف التغريدات على موقع "تويتر" تورط حزب الله الإرهابي في عدة قضايا خارجية وداخلية بينها نشر الطائفية والارتماء في أحضان إيران علاوة على عرقلة تشكيل حكومة سعد الحريري وابتزاز الدولة اللبنانية.

وكتب الناشط رجا أبو المنى، قائلا "سلاح غير شرعي يوجد.. طائفية يوجد ..محاصصة يوجد ..ابتزاز يوجد ..عرقلة يوجد .. تدخل خارجي يوجد ..استغباء للناس يوجد"، في إشارة إلى ممارسات مليشيا حزب الله الإرهابية.

وأضاف: "يقولون مبادرة فرنسية و حكومة مهمة لأجل لبنان" في إشارة الى المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة تعمل على الإصلاحات كشرط للحصول على المساعدات وإنقاذ لبنان.

من جهته، قال ناشط آخر يدعى جوزيف مدور، إن "حزب الله يورط لبنان بكل المشاكل، وأصبحنا بلدا منكوبا بسبب سياساته العشوائية.. الطائفة تبحث عن اللقمة و المستقبل الكريم مثلها مثل أي لبناني يعيش في هذا البلد".

وتساءل "كيف يخدم الحزب لبنان؟ من يعمل بوطنية ومسوؤلية هل يذهب ليحارب خارج الحدود؟ كفى كذبا !".

تدمير وخراب لبنان

ورأى الناشط إبراهيم فارس أن حزب الله سبب تدمير و خراب لبنان، قائلا إن "كل الأزمات التي مر بها لبنان كان لحزب الله دور أساسي فيها.. سقوط النظام الإيراني وحده سيكون كفيل بسقوط حزب الله"، وأرفق تغريدته بهاشتاق #حزب_الله_يورط_لبنان #حزب_الله_سرطان_لبنان.

أما سماح العياص، فاعتبرت أن "حزب الله يورط لبنان بولائه للكيان الإيراني".

في المقابل، عدّدت الناشطة لمى شاتيلا ما يقوم به حزب الله في لبنان، عبر واحد وإجابات عدّة منتقدة مناصريه، وكتبت قائلة:"من هو حزب الله؟ مهرب الدولار ؟ مهرب البنزين؟ معادي كل الناس؟ إرهابي؟ متعصب؟ يريد أن يعزلنا؟".

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وأضافت :"مشكلة مناصري حزب الله أنهم يصدقون أمين عام الحزب، حسن نصرالله، من دون تفكير، لكن لو يفكروا قليلا بمن هو هذا الإنسان و حزبه و مليشياته وسياسته، أنا متأكدة أنهم تركوه".



الموقف نفسه عبر عنه ريان بركات، وقال "حزب الله يورط لبنان بالحروب، بالعقوبات، بالإرهاب، بالفساد"، مضيفاً:"كل مشاكلنا سببها واحد: إرهاب حزب الله".

وعن معاناة الشعب اللبناني نتيجة سيطرة حزب الله على لبنان، كتب محمد الرشيد، قائلا "الشعب اللبناني المغلوب على أمره يعاني بسبب سياسات حزب الله وضعف الحكومة".

بدوره تحدث حساب باسم "ثورة 17 تشرين" عن العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا "حزب الله يورط لبنان من سنة ١٩٨٢ وهو يؤسس لولاية الفقيه الإيراني، ولا يعتبر لبنان دولة مستقلة ، بل مكتب لمرشد إيران علي خامنئي".

وأضاف:"حزب الله ارهابي يخطط لتقسيم لبنان الى دويلات تحت غطاء ميشال عون".

من جهته، رحب أحمد سعد بالعقوبات الجديدة على شركات إيرانية، قائلا "لا مشكلة في أي نوع من العقوبات لكن المهم يطالهم كلن يعني كلن"، في إشارة إلى شعار الاحتجاجات الذي طالب برحيل جميع الطبقة السياسية في لبنان.

وفيما اعتبر عبد الرحمن محسن أن هذه العقوبات هي ضغط أمريكي على محور إيران - حزب الله، تمنى الناشط أحمد سعد، خلال تغريدته، أن تتوسع دائرتها، قائلا " إن شاء الله تكرّ السبحة بشكل سريع".

وأضاف :"لبنان وصل الى القعر.. وأنا لستُ متفائلا في وضعه".