شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم؟ والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020

أرقام جديدة وإجراءات جديدة ووقائع مهمة... في ما يلي آخر التطورات في انتشار وباء كوفيد-19 في العالم الأحد:



أكثر من 46 مليون إصابة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,196,109 اشخاص في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 46,099,440 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات والإصابات، بتسجيلها 230,556 وفاة و9,127,109 إصابات تليها البرازيل (159,884 وفاة) والهند (122,111) والمكسيك (91753) والمملكة المتحدة (46555).

وأمريكا اللاتينية والكاريبي هي المنطقة التي سجلت أعلى عدد وفيات جراء كوفيد-19 في العالم (402,164) تليها أوروبا (278,774)، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

مواجهات جديدة في إسبانيا

أوقفت الشرطة الإسبانية ليل السبت الأحد عشرات الأشخاص خلال مواجهات في عدة مدن مع متظاهرين احتجوا لليلة الثانية على التوالي على القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعقبت أعمال تخريب وسرقة التظاهرات في بعض المدن.

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وجرت المواجهات الأكثر حدة في مدريد حيث أطلق متظاهرون شعار "الحرية" بينما أحرقوا حاويات نفايات ونصبوا حواجز في شارع غران فيا الذي يمثل الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، وفق ما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

رفض في فرنسا لقرار غلق المتاجر

دان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد "حفنة من رؤساء البلديات المستهترين الذين يتخذون قرارات مناقضة لقرارات الدولة الهادفة لتوفير الأمن الصحي" للمواطنين.

وجاء ذلك على خلفية منح بعض رؤساء البلديات تراخيص لمتاجر صغيرة تسمح لها بمواصلة النشاط خلال الحجر في نوفمبر.

وأعلنت جمعية "فرانس أوربين" الأحد أن أكثر 50 رئيس بلدية طالبوا رئيس الوزراء جان كاستيكس بـ"العمل سريعا على إيجاد حل" للمتاجر الصغيرة، بينها المكتبات، التي أغلقت بسبب الحجر.

وأشار هؤلاء المسؤولون المنتخبون خصوصا إلى "عدم المساواة في التعامل بين المتاجر الصغيرة" على غرار المكتبات و"الفضاءات التجارية الكبرى" التي بقيت مفتوحة.

وأفاد لومير أن رئيس الوزراء يمكن أن يعلن مساء الأحد غلق "منصات المنتجات غير الأساسية" في الفضاءات التجارية الكبرى.

اختبارات سريرية للقاح في إسرائيل

بدأت في إسرائيل الأحد اختبارات سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في وقت بدأت الحكومة تخفيف تدابير الحجر الثاني في البلد منذ بدء انتشار الوباء.