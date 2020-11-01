قفزة بأعداد إصابات ووفيات كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا الأحد 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 823 حالة، فضلا عن وفاة 14 شخصا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 594 إصابة و569 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 62 ألفًا و45 شخصًا، بينهم 25 ألفًا و321 حالة نشطة، ووفاة 871.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



