أسباب وأعراض التهاب الحنجرة.. 9 نصائح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد نزلات البرد والإنفلونزا من الأسباب الشائعة لحدوث التهاب الحنجرة، بالإضافة إلى العدوى الفيروسية أو كثرة الإجهاد الصوتي.

لكن عندما تصاب بالتهاب الحنجرة لوقت طويل، وتشعر بوجود بحة بالصوت يجب أن تتوجه إلى الطبيب على الفور.

وفيما يلي نتعرف على أعراض وأسباب التهاب الحنجرة، وأهم النصائح عند الإصابة به.







أسباب التهاب الحنجرة

قد ينتج التهاب الحنجرة الحاد عن بعض الأسباب منها:

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الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

الإفراط في شرب الكحول.

التعرض إلى العدوى الفيروسية.

إجهاد الحبال الصوتية الناتج عن كثرة التحدث بصوت عال.

الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا المتكررة.

كما قد يكون التهاب الحنجرة المزمن وهذا بسبب:

الإفراط في التدخين.

الإصابة بالارتجاع المريئي.

الإصابة المتكررة بالتهاب الجيوب الأنفية.

التهاب وحساسية القنوات التنفسية.

التعرض إلى المواد الكيميائية أو المواد المثيرة للحساسية.

الاستخدام المتكرر لجهاز استنشاق الربو.





أعراض التهاب الحنجرة

جفاف الحلق.

الشعور بالتهيج في الحلق.

ضعف الصوت أو فقدانه.

أشار موقع "webmd" إلى أنه قد ترجع الإصابة بالتهاب الحنجرة وحدوث بحة الصوت إلى بعض الأسباب الأقل شيوعا ومنها:

مرض السرطان.

التقوس في الحبال الصوتية والتي تحدث مع التقدم في العمر.

الإصابة بالشلل في الحبال الصوتية، وينتج ذلك عن الإصابة بالسكتة الدماغية أو الإصابة ببعض الجروح.

الإصابة بأورام الرئة.





نصائح عند الإصابة بالتهاب الحنجرة