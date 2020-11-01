المغرب يحسم جدل عودة الحجر الصحي لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الحُكومة المغربية أنها لم تعقد أي اجتماع لها من أجل المُصادقة على إعادة الحجر الصحي في كامل البلاد.

وعبرت الحُكومة عن انزعاجها من الأخبار المُتداولة من قبل مجموعة من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن مُصادقة الحُكومة على قرار العودة إلى الحجر الصحي بشكل كامل في مُختلف مدن المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحُكومة المغربية، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نُسخة منه: "يتداول البعض بلاغا صحفيا مزعوما، يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح الأحد للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة، وهذا كله كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، جملة وتفصيلا".

وأضاف: "وإذ نكذب هذه الاختلاقات الزائفة نؤكد أن الأخبار والبلاغات ذات العلاقة تصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتعلن في وسائل الإعلام العمومي".

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وتعرف المملكة في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً على مستوى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ صارت الإصابات اليومية تتأرجح ما بين 3000 و4000 حالة يومياً، ما زاد عدد الإصابات في البلاد إلى 34 ألف حالة.

ومنذ مارس/آذار الماضي، سجلت المملكة 3695 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين تجاوز إجمالي التحاليل التي قامت بها البلاد 3 ملايين تحليل، 219 ألفا منها إيجابي.

وسجلت المملكة، السبت، 3790 حالة إيجابية جديدة، و70 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 814 حالة، منها 69 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و468 تحت التنفس غير الاختراقي.