شكرا لقرائتكم خبر عن مرض البهاق يتصدر جوجل بعد «إلا أنا».. تعرف على أبرز المعلومات حول المرض والوقاية منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاعل متابعو مسلسل إلا أنا (لازم أعيش)، مع مرض البهاق «Vitiligo» كثيرًا مما جعل مرض البهاق تريند على جوجل، نستعرض معكم معلومات حول البهاق، وإرشادات لتجنبه والوقاية منه.

يظهر مرض البهاق على المصابين في صورة بقع بيضاء اللون على الجسم، ومن الممكن أن يظهر على فروة الرأس أو الرموش أو الحاجبين أو اللحية في الرجال.

ويُعد البهاق مرضًا يسبب فقدان لون الجلد في شكل بقع، لكن لا يمكن التنبؤ بشدة بمعدل فقدان اللون الناتج عن البهاق، فقد يؤثر على الجلد في جزء من الجسم، وقد يؤثر أيضًا على الشعر وداخل الفم، ويعد الوجه والعنق واليدان والفم الأكثر شيوعًا.

ومن الأسباب التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بالبهاق، اضطرابات الجهاز المناعي والتاريخ العائلي ومرض المناعة الذاتية، وحتى الآن لا يوجد أي وسيلة لمنع الإصابة بـ«البهاق».

ومن أهم الارشادات التي يجب على مريض البهاق اتباعها، الحماية من التعرض للشمس، وذلك من خلال ارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس، بالإضافة إلى الحد من التوتر والإجهاد والعمل على الاستقرار النفسي، مع تجنب استعمال الكريمات غير المرخصة أو التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

وجدير بالذكر أن أحداث مسلسل إلا أنا (لازم أعيش)، تدور أحداثه حول معاناة فتاة شابة مع مرض البهاق، بسبب استمرار تعرض مصابيه للانتقاد والتنمر.

وتفاعل متابعو حلقات مسلسل إلا أنا (لازم أعيش) مع حكاية جميلة عوض التي علم حبيبها بأنها مريضة بهاق، وقرر الابتعاد عنها كونها أخفت عليه طبيعة مرضها رغم مرور عام على علاقتهما.

ونستعرض معكم فيما يأتي بعض المعلومات عن مرض البهاق.

- نسبة انتشار المرض هي 1% بين مجموع السكان في جميع انحاء العالم، دون علاقة لأصل أو لجنس.

- يبدأ المرض لدى أكثر من 50% من المصابين قبل جيل الـ 20.

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- يحدث البهاق عندما تموت أو تتوقف الخلايا التي تنتج الميلانين عن إنتاج الميلانين، مما يؤدي لانتشار بقع بيضاء ذات أشكال غير منتظمة على الجلد.

- تتمثل عوامل الخطورة في الإصابة بالبهاق في وجود اضطراب في الجهاز المناعي، أو التاريخ العائلي، أو وجود مرض المناعة الذاتية «مرض الغدة الدرقية أو داء الثعلبة».

- من أعراض البهاق بالإضافة إلى رقع الجلد البيضاء قد يعاني الأفراد المصابون من أعراض شيب مبكر في شعر فروة الرأس، الرموش، الحواجب، واللحية.

- الأفراد ذو البشرة السمراء قد يلاحظون خسارة اللون داخل أفواههم.

علاج مرض البهاق يستخدم لاستعادة لون البشرة المفقود ولا يوجد علاج طبي لمرض البهاق، يمكن للعديد من الأدوية الموضعية المختلفة (المطبقة على الجلد) إضافة لون لبشرتك.