إنجاز طبي إماراتي … روبوت ينجح بإجراء 3 عمليات جراحية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 20 ثانية

إنجاز طبي يسجل باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت من خلال الروبوت “دافنشي” بإجراء 3 عمليات جراحية. هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات القطاع الطبي في الإمارات والذي يشهد تطورا سريعا مقارنة بباقي الدول.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، عن إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سلسلة إنجازات القطاع الصحي، بنجاح الروبوت ”دافنشي“ بإتمام 3 عمليات روبوتية في مجال أمراض النساء، لتكون بذلك الوزارة أول جهة في دولة الإمارات تطبق الجراحات بالروبوت.

وأجرى الدكتور المتخصص بجراحة الروبوت في أمراض النساء، لبيب الرياشي، أول ثلاث عمليات جراحية لمرض هبوط الرحم، باستخدام الأذرع الروبوتية الموصولة مع كاميرا بصورة ثلاثية الأبعاد، عن طريق فتحة بسيطة في منطقة البطن ودون آلام ومضاعفات، مقارنة بالجراحة التقليدية، وقد غادر المرضى المستشفى في غضون 24 ساعة.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أسبقية الوزارة في استقطاب وتوظيف أحدث الروبوتات في مجال العمليات الجراحية، وترسيخ إنجازاتها في الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من توجهات حكومة دولة الإمارات، لتغدو مركزا متميزا على مستوى الشرق الأوسط في جراحات الروبوت في أغلب التخصصات الطبية، حيث حققت الوزارة إنجازات في مجال جراحات القلب بالروبوت، ما يفتح المجال لظهور تخصصات جديدة لتطوير تقنيات الجراحات الروبوتية.

وأشار العويس إلى أن الوزارة تواصل بنجاح التحول إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية؛ تنفيذا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100%، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، وإحداث تحول نوعي في خدمات الرعاية الصحية من خلال توفير أفضل الطرق العلاجية للمرضى، وفق أحدث المعايير العالمية.