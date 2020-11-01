رجيم التمر واللبن وطرق تطبيقه وفوائده ومضاره

يعتبر رجيم التمر واللبن من انواع الحميات الشائعة في اوساط الاشخاص الذين يحتاجون الى خسارة الوزن في مدة قصيرة. وهو سهل التطبيق ومن الممكن اتباعه لمدة اسبوع الى 3 ايام. وقد يترافق ذلك مع المشي. وفي كل الحالات من الممكن ان تتم خسارة ما لا يقل عن 4 كيلو اسبوعياً. ورغم هذا لا ينصح باتباع رجيم التمر واللبن لمدة طويلة منعاً لحصول اي اعراض جانبية.

طريقة رجيم التمر واللبن بالتفصيل



من السهل اتباع رجيم التمر وعادة ما يتم ذلك لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد. فهو صارم ولا يسمح بتناول انواع عدة من الاطعمة. ويمكن في هذه الحالة الالتزام ببرنامج واحد طيلة ايام الحمية.

الفطور. كوب من اللبن الخالي من الدسم مع 3 حبات تمر.

الغداء. كوبان من اللبن مع 7 حبات تمر.

العشاء. كوب لبن خال من الدسم مع 3 جبات تمر.

وفي حال الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية يسمح بشرب كوب من اللبن مع تناول 3 حبات تمر.

رجيم التمر واللبن 3 ايام

من اجل خسارة الوزن من دون ان تتعرض الصحة للخطر يمكن ايضاً اتباع هذا الرجيم لمدة 3 ايام فقط.

• يتضمن البرنامج في هذه الحالة تناول 3 وجبات رئيسية.

• تقوم كل وجبة على تناول كوب من الحليب الخالي من الدسم مع 7 حبات تمر.

• في حال الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين هذه الوجبات يمكن تناول طبق صغير من سلطة تحتوي على الملفوف والخيار والطماطم والكمون ورشة زنجبيل.

• لا يسمح بتناول الطعام بعد الساعة 10 مساءً.

• يجب الحرص على تناول ما لا يقل عن 8 اكواب ماء يومياً. ويمكن ايضاً الاستعانة بالخلاصات العشبية وشرب القليل من القهوة الخالية من السكر.

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رجيم التمر واللبن مع المشي



يعتبر رجيم التمر واللبن مع المشي من الطرق الشائعة للتخسيس ونحت الجسم. لكن ينصح باتباعه لمدة لا تزيد على 6 ايام.

الايام الـ3 الاولى

يجب تناول 15حبة تمر و3 اكواب من اللبن منزوع الدسم توزع على ثلاث وجبات رئيسية.

الايام الـ3 التالية

- يجب تناول 3 وجبات اساسية صحية لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. ويمكن في هذه الحالة الاعتماد على الخضار.

- ويمكن ان تضاف الى تلك الوجبات 9 حبات تمر مع 3 أكواب لبن قليل الدسم.

- من الافضل الامتناع عن تناول اي نوع من الطعام قبل 3 ساعات من موعد النوم.

- يمكن ان يساعد هذا الرجيم على خسارة 3 الى 4 كيلوغرامات. لكن من الخطأ اتباعه لمدة طويلة لأن هذا يسبب حدوث نقص في المغذيات.

- بعد انقضاء مدة الرجيم من الضروري اتباع نظام غذائي صحي يقوم على اختيار الاطعمة الخالية من الدهون والسكريات مع شرب كمية كافية من الماء.

- يجب ان يترافق تطبيق هذا النظام الغذائي مع المشي لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة واحدة يومياً.

تجارب رجيم التمر واللبن

رندة خياط، 35 عاماً



كان علي خسارة 5 كيلوغرامات لكي اظهر بأجمل اطلالة خلال مناسبة عائلية سعيدة. فقد اردت ان ارتدي حينها فستاناً ضيقاً. ولهذا قررت اتباع رجيم اللبن والتمر لمدة اسبوع. لم يكن الامر سهلاً، فمن الصعب جداً تناول مكونين فقط خلال كل الوجبات الاساسية ولمدة 6 ايام. ورغم هذا اتبعت الرجيم ومارست رياضة المشي لمدة 30 دقيقة مرة كل يومين. وبذلك تمكنت من خسارة 4 كيلوغرامات. لكنني استعدت بعد ذلك نظامي الغذائي والحياتي الطبيعي وقمت بتصحيح بعض العادات السيئة حيث امتنعت عن تناول الكثير من الحلويات والاطعمة الغنية بالدهون وحرصت على شرب كمية كافية من الماء يومياً.

رلى حسنية، 23 عاماً



منذ طفولتي وانا اعاني من مشكلة السمنة في البطن والخاصرتين. واتبعت الكثير من الحميات القاسية التي عرضتني لمخاطر صحية. واخيراً تعرفت على طريقة اتباع رجيم يقضي بتناول اللبن والتمر لمدة 3 ايام. واظبت على الالتزام بقواعده رغم صعوبتها. لكنني لم اتمكن من فعل هذا لأكثر من 3 ايام. واعلمتني الاختصاصية بأن فعل ذلك لمدة طويلة امر خطر وقد يسبب فقدان جسمي للكثير من المغذيات. ولهذا قررت الاعتماد على الرياضة وعلى تناول اصناف الطعام الصحية بانتظام. وهكذا تمكنت من الحفاظ على وزن مستقر بعدما خسرت كيلوغرامين في 3 ايام فقط.



كم ينزل رجيم التمر واللبن في اسبوع



اذا تم اتباع هذه الحمية بطريقة صحيحة يساعد هذا على خسارة 2 الى 4 كيلوغرامات خلال مدة اسبوع واحد فقط. فنتيجة الرجيم تختلف من شخص الى آخر بحسب طبيعة جسمه ومدى التزامه بالبرنامج. كما يرتبط هذا بمستوى النشاط البدني الذي يقوم به وتفاصيل اخرى مثل نظام النوم وكمية الماء التي يتم شربها يومياً.

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فوائد التمر للرجيم



يحتوي التمر على الكثير من المكونات الغذائية التي يحتاج اليها الجسم. ولهذا يرتبط تطبيق رجيم يعتمد عليه ببعض الفوائد الاساسية.

• يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية اضافة الى القليل من

المغنيسيوم والنحاس والزنك والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. كما انه غني بالبوليفينولات وهي مضادات اكسدة ضرورية لحماية الجسم من تأثير العوامل الضارة.

• يساعد التمر على خسارة الوزن بسهولة لأنه يحد من الشعور بالجوع. ويعود هذا الى احتوائه على نسبة مرتفعة من الالياف التي تخفف الرغبة في تناول الطعام وتساهم في ابطاء عملية امتصاص السكر والعناصر الغذائية في الدم، ما يساعد على الشعور بالشبع لأطوال مدة ممكنة.

• بعد انتهاء مدة هذا الرجيم يمكن ان يشكل التمر جزءًا من نظام غذائي صحي حيث يمكن تناوله من دون مبالغة كبديل للحلويات.

• وهكذا يمكن التمر ان يساعد على حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقتي البطن والخاصرتين مع الحفاظ على مؤشر غليسيمي منخفض.

اضرار رجيم التمر واللبن



رغم احتواء مكونيه على الكثير من الفوائد لا ينصح بالمبالغة في اتباع رجيم التمر واللبن لأن هذا قد يلحق بالجسم بعض الاضرار.

• رغم غنى مكوني الحمية بالعناصر المفيدة الا ان اتباعها لوقت طويل قد يسبب حدوث نقص في بعض الفيتامينات والأملاح والمعادن.

• يفتقر هذا الرجيم الى البروتينات. ولهذا من الممكن ان يسبب اتباعه لمدة طويلة الشعور بالتوتر والاكتئاب والارهاق بسبب عدم قدرة الجسم على اداء كل وظائفه بشكل طبيعي. ولهذا يجب عدم تطبيق رجيم التمر واللبن لأكثر من اسبوع.