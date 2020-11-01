ابرز طرق تقوية المناعة في الجسم

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خطوات لتقوية المناعة اطعمة لتقوية المناعة خلطات لتقوية المناعة طرق أخرى لتعزيز المناعة

تتوفر الكثير من طرق تقوية المناعة في الجسم. ومن الضروري الاستفادة منها من اجل تعزيز فعالية هذا الجهاز. فهو يعتبر خط الدفاع الاساسي في مواجهة الجراثيم والبكتيريا الضارة. والسبب انه ينتج اجساماً مضادة تساهم في محاربة مختلف انواع العدوات. ولهذا من الضروري جداً معرفة افضل طرق تقوية جهاز المناعة في الجسم من اجل تجنب المعاناة من الكثير من المشاكل الصحية والامراض التي تسببها الفيروسات.



يمكن اعتماد عدة طرق لتقوية المناعة في الجسم وهكذا يمكن تأمين الوقاية من الاصابة بالعدوات وان كانت واسعة الانتشار مثل فيروس كورونا المستجد.

1 ممارسة التمارين الرياضي



من اجل تعزيز قوة الجسم الدفاعية ينصح دائماً بممارسة الرياضة بشكل منتظم. وفي هذه الحالة يمكن القيام بالمشي السريع او الركض لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً.

2 النوم لعدد ساعات كافية

فمن اجل مساعدة الجسم على مقاومة الامراض والعدوات الفيروسية والبكتيرية من المهم النوم لما لا يقل عن 7 الى 8 ساعات يومياً. ويجب زيادة هذا العدد في حال الشعور بأولى اعراض العدوى لأن هذا يسرع عملية الشفاء.

3 التعرض لأشعة الشمس



يساهم هذا في تزويد الجسم بحاجته من الفيتامين D لأن النقص فيه يؤثر بطريقة سلبية على الصحة ويضعف قدرة الجسم على الشفاء من الامراض بسرعة.

4 تجنب اسباب التوتر والضغط النفسي



فقد وجدت الدراسات الحديثة ان الاشخاص الذين ينظرون الى الحياة بطريقة ايجابية ويواجهون المشاكل بهدوء وبعيداً عن التوتر والانفعال يتمتعون عادة بجهاز مناعة قوي. ولهذا من الضروري القيام ببعض النشاطات التي تساعد على التحسن في حالات الاكتئاب. ومن ذلك مثلاً مشاهدة الافلام والمسرحيات الكوميدية. وينصح ايضاً بالحرص على قضاء الوقت بين الحين والآخر مع اشخاص مقربين يمكن الشعور بالارتياح برفقتهم. فهذا يساهم في تحسين الصحة النفسية والعقلية والجسدية في الوقت نفسه.





5 الامتناع عن اتباع العادات السيئة



ويعتبر التدخين من ابرز هذه العادات. فهو يهدد الصحة ويعد السبب الاول للكثير من الامراض الخطرة. كما انه يحد من فعالية جهاز المناعة. ومن تلك العادات ايضاً المبالغة في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



من طرق تقوية المناعة في الجسم ايضاً تناول بعض انواع الاطعمة التي تحتوي على مكونات مفيدة.



1 الحمضيات



فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C الذي يحفز انتاج خلايا الدم البيضاء التي تشكل خط الدفاع الاول في مواجهة الفيروسات والعدوات. ولهذا ينصح دائماً بإضافة البرتقال والجريب فروت الى النظام الغذائي.



2 الفليفلة الحمراء



يعتبر هذا النوع من الخضار ايضاً مصدراً مهماً للفيتامني C كما انه يحتوي على نسبة مرتفعة من البيتا كاروتين.



3 البروكولي



يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات A وC اضافة الى الكثير من مضادات الاكسدة والالياف والمعادن.



4 الثوم



يعتبر من اكثر الاصناف فعالية في محاربة العدوات بسبب احتوائه على مكونات مثل الاليسين. وهو ايضاً يعمل على خفض ضغط الدم والحماية من الاصابة بتصلب الشرايين.



5 الزنجبيل



يحد هذا المكون من حدوث الالتهابات وخصوصاً تلك التي يمكن ان تصيب الفم.



6 السبانخ



يساعد على تعزيز عمل الجهاز المناعي بفعل احتوائه على الفيتامين C وعلى مضادات الاكسدة والبيتا كاروتين.



7 اللبن الزبادي



هو مصدر مهم للفيتامين D الضروري لتقوية مضادات الجسم الحيوية. ومن المفيد ايضاً تناول اللبن الرائب الذي يساعد الجسم على التخلص من تأثير الجراثيم والميكروبات والبكتيريا الضارة.



8 الشوفان



يعد من اكثر المكونات الطبيعية غنى بالالياف وبالمكونات المفيدة مثل البيتا غلوكوزات التي تؤدي دوراً فعالاً في محاربة الفيروسات والامراض الناتجة عن العدوات.



9 الأسماك



يعتبر تناول الاسماك من افضل طرق تقوية المناعة في الجسم. فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من السيلينوم الذي يحفز عملية انتاج كريات الدم البيضاء المقاومة للامراض.

10 المتتمات الغذائية



من المفيد الاعتماد عليها من اجل تعزيز عمل جهاز المناعة ومنها البروبيوتيكس والمكملات العشبية والفيتامين C.

خلطة العسل والثوم

المقادير

8 فصوص ثوم

كوبان من العسل الطبيعي

الخطوات

1 تقشر حبات الثوم وتنظف جيداً ثم توضع في مرطبان.

2 يضاف اليها العسل ويتم اغلاق المرطبان.

3 يخض المرطبان حتى يمتزج المكونان جيداً.

4 ينصح بتناول مكونات الوصفة يومياً على الريق. فهذا يساعد على الوقاية من الاصابة بمختلف انواع العدوات وخصوصاً في فصل البرد.



خلطة الفلفل الاسود والشاي الاخضر

المقادير

القليل من الفلفل الاسود المطحون

كمية معادلة من الشاي الاخضر

كمية مناسبة من بودرة الكركم

الخطوات

1 تخلط المكونات جيداً.

2 تضاف الى الخليط كمية مناسبة من الماء الدافئ حتى يتم الحصول على مزيج متجانس ومن ومن دون تكتلات.

3 يترك الخليط يرتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

4 ينصح بتناول القليل من المزيج من مرتين الى 3 مرات يومياً.



خلطة حبة البركة والعسل

المقادير

ملعقة طعام من حبة البركة المطحونة

ملعقة طعام من العسل الطبيعي

الخطوات

1 يخلط المكونان جيداً حتى يتحولا الى مزيج منسجم تماماً.

2 يتم تناول ملعقة من الخليط مرة في الصباح واخرى في المساء قبل النوم.

خلطة حبة البركة وبذور الكتان



المقادير

100 غ من حبة البركة المطحونة

100 غ من بذور الكتان المطحونة

100 غ من بودرة بذور الرشاد

كيلوغرام من العسل الطبيعي

الخطوات

1 تخلط المكونات جيداً ويضاف العسل الى الخليط.

2 يتم المزج مجدداً حتى الحصول على خليط متجانس تماماً.

3 يحفظ الخليط في وعاء محكم الاغلاق في الثلاجة. ومن اجل الاستفادة من خصائصه يجب تناول ملعقة صغيرة منه في الصباح.

لا تكتمل طرق تقوية المناعة في الجسم من دون اتباع بعض العادات الحياتية اليومية الصحية.

1 غسل اليدين مرات عدة خلال النهار بالطريقة الصحيحة.

2 العناية بصحة الفم والاسنان عن طريق التنظيف في الصباح والمساء.

3 اعتماد نظام حياتي متوازن يساعد على الحفاظ على وزن صحي.