جدول المحتوى

1- أطعمة لتقوية المناعة ومحاربة فيروس كورونا 1-1 العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة 1-2 عناصر غذائية غنية بالفيتامي C 1-3 عناصرغذائية غنية بالفيتامين E 1-4 عناصر غذائية لمحاربة الجراثيم والالتهابات 2- تدابير للحماية من فايروس كورونا كوفيد-19

مع اجتياح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العالم، ومع ارتفاع نسبة الإصابات في أرجاء العالم الغربي والعربي، بات الجميع يبحث عن طرق الوقاية سواء من خلال استخدام المعقمات والكمامات أو عن طريق تناول بعض المكملات الغذائية المساعدة في تعزيز الجهاز المناعي؛ بغية محاربة أو الحدّ من انتقال عدوى فيروس كورونا. لذا، "الجميلة" ستعرّفك على أهم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تقوي جهاز المناعة لمحاربة فيروس كورونا في السطور الآتية:

تتنوّع طرق تقوية جهاز المناعة، ولعلّ أهمها تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والهامة التي من شأنها أن تعزّز الجهاز المناعي. ولعلّ أبرزها:

العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة، تعتبر من أهم المواد الغذائية التي تنشط المناعة، كما أنها قد تقي من أمراض عدّة. وتشمل مضادات الأكسدة الموجودة في الغذاء الفيتامينات مثل بيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (A) داخل الجسم، وفيتامين (C) وفيتامين (E) وبعض العناصر المعدنية مثل الزنك، والسلينيوم وغيرها. ويتوفّر البيتاكاروتين بكثرة في الآتي:

الجزر

التفاح

الكمثري

الفراولة

الكرز

المانجو

المشمش

السبانخ

عناصر غذائية غنية بالفيتامي C

يعتبر فيتامين C من أهم مضادات الأكسدة التي تقاوم "الجذور الحرة" المسببة للأمراض. ويتوفّر بكثرة في:

الليمون

البرتقال

الكريفون

الجوافة

الفلفل الأخضر

الفراولة

القرنبيط

الطماطم

البطاطس الحلوة

عناصرغذائية غنية بالفيتامين E

فيتامين E يعدّ من أهم مضادات الأكسدة التي تقي من تصلب شرايين القلب، وأيضاً يساعد في الوقاية من السرطان. وأهم مصادره:

زيت جنين القمح

زيت الذرة

زيت الزيتون

زيت السمك

الخس

البقول واللحوم والأسماك

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عناصر غذائية لمحاربة الجراثيم والالتهابات:

الثوم:

يتمتّع الثوم بخاصية مقاومة الجراثيم، كما أوضحت دراسات أجريت في أمريكا أن تناول الثوم يساعد في تقوية جهاز المناعة، كما يخفض كوليسترول الدم، ويسهم في الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية.

الحبة السوداء أو حبة البركة:

أثبتت نتائج البحوث التي أجريت حديثاً في أمريكا أن الحبة السوداء تفيد في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وقد أوصانا رسول الله باستعمال الحبة السوداء فقال: "عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام" والسام هو الموت، رواه البخاري

الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يساعد في الحد من التهاب الحلق وأمراض الالتهابات الأخرى. قد يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف الغثيان. وكذلك في تخفيف الألم المزمن وقد يمتلك خصائص خفض الكوليسترول.

اللوز:

يحتوي اللوز على فيتامين (هـ) الذي يعتبر مفتاح نظام المناعة الصحي. إنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه يحتاج إلى امتصاص الدهون بشكل صحيح.

الكركم:

لقد تمّ استخدام الكركم لسنوات كمضاد للالتهابات في علاج كل من التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي. وأيضًا، أظهرت الأبحاث أن تركيزات عالية من الكركمين، والتي تعطي الكركم لونه المميز، يمكن أن تساعد في تقليل الضرر الناجم عن ممارسة الرياضة.

اللبن الزبادي:

تُشير الدراسات الى لبن الزبادي يحتوي على مواد تقاوم الميكروبات التي تسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل: الدوسنتاريا، كما ينشط الخلايا الآكلة للميكروبات. كما ويحتوي اللبن على البكتيريا المعروفة باسم البروبيوتيك، وتحافظ على المسالك المعوية والأمعاء خالية من الجراثيم التي تسبب الأمراض.

العسل العضوي:

أما عسل النحل العضوي، فيحتوي على مواد تقاوم الميكروبات، وتقتل الجراثيم، ويفيد في علاج الجروح والقروح، كما يفيد في عدد من الأمراض

غسل اليدين بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 30 ثانية. أو تعقميها بغسول مطهر.

احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص.

تجنّب المصافحة والتقبيل.

عدم لمس عينيك وأنفك وفمك؛ تجنباً لعدم التقاط العدوى.

ارتداء الكمامة، لا سيما عند الخروج من المنزل.

ارتداء القفازات عند التبضّع.

تعقيم الأسطح جيداً، وكذلك الأدوات المستخدمة كالخلوي والكمبيوتر والنظارات وغيرها.

تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة. ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور؛ لأن القُطيرات تنشر الفيروس.

المكوث في المنزل عند الشعور بالتوعك إلى أن تتعافى، حتى وإن كانت العوارض التي تشكو منها خفيفة مثل الصداع أو الرشح الطفيف.



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