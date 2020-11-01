شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف قدرة بكتيريا الأمعاء على حماية الجسم من جرعات الإشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع TimesNowNews دراسة حديثة تؤكد أن البكتيريا الموجودة في الأمعاء يمكن أن تحمي من التعرض للإشعاع الخطير، حيث نُشرت الدراسة الجديدة التي أجراها علماء في مركز UNC Lineberger الشامل للسرطان وزملاؤهم في مجلة Science اليوم، وأظهرت الدراسة، أن الفئران التي تعرضت لمستويات قاتلة من إشعاع الجسم الكلي كانت محمية من أضرار الإشعاع إذا كان لديها أنواع معينة من البكتيريا في أمعائها، يمكن أن يتسبب امتصاص الإشعاع في بيئة سريرية أو أثناء التعرض العرضي في تلف الأنسجة.

ولاحظ الباحثون أن مجموعة صغيرة فقط من الفئران لديها وفرة عالية من نوعين من البكتيريا، Lachnospiraceae و Enterococcaceae ، في أمعائها التي تصدت بشدة لتأثيرات الإشعاع المكثف، وبالنسبة للإنسان، تم العثور على هذين النوعين من البكتيريا بكثرة في مرضى اللوكيميا الذين يعانون من أعراض خفيفة في الجهاز الهضمي والذين خضعوا للعلاج الإشعاعي.

وأظهرت الدراسة أن وجود البكتريا أدى إلى زيادة إنتاج الجزيئات الصغيرة المعروفة باسم البروبيونات والتربتوفان، وتوفر هذه المستقبلات حماية طويلة الأمد من الإشعاع، وتقليل الضرر الذي يلحق بإنتاج الخلايا الجذعية لنخاع العظام، وتخفيف تطور مشاكل الجهاز الهضمي الشديدة وتقليل الضرر الذي يلحق بالحمض النووي، ويمكن شراء كلا المستقلبين في بعض البلدان كمكملات صحية، ولكن لا يوجد حاليًا دليل على أن المكملات يمكن أن تساعد الأشخاص المعرضين لأشكال مكثفة من الإشعاع.



البكتريا تحمى من الاشعاع

وأضاف الموقع: يمكن أن يؤدي تلف أعضاء الجسم من مستويات عالية من الإشعاع، إما من التعرض العرضي، والعلاج الإشعاعي للسرطان، والهجمات الإشعاعية المستهدفة، من بين أشكال أخرى من التعرض، إلى مرض خطير وحتى الموت، تتجدد خلايا الدم في الجسم، وكذلك أنسجة الجهاز الهضمي بسرعة، وبالتالي تظل عرضة بشكل خاص للتلف الإشعاعي، على الجانب الوقائي، يستضيف الجهاز الهضمي أكثر من 10 تريليون من الكائنات الحية الدقيقة الميكروبية التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الحد من الضرر الناجم عن الإشعاع.



هناك مكملات تحتوى على البكتيريا

ووجد العلماء أن المرضى الذين يعانون من الإسهال لفترات أقصر لديهم وفرة أعلى بكثير من أنواع البكتيريا Lachnospiraceae و Enterococcaceae عن المرضى الذين يعانون من فترات أطول من الإسهال، ارتبطت هذه النتائج ارتباطًا وثيقًا بنتائج البحث في الفئران على الرغم من أن العلماء يحذرون من أن هناك حاجة إلى دراسات أكبر بكثير للتحقق من هذه الاستنتاجات.

وأشار الموقع إلى أن العناصر الموجودة بالفعل في الطعام الذي نتناوله، قد تكون بديلاً جيدًا، يأمل الباحثون في إطلاق تجربة سريرية قريبًا على الأشخاص لاختبار فوائد إعطاء هذه المستقلبات للمرضى الذين يتلقون الإشعاع.