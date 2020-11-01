شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية إيطالية تحذر من مخاوف من ارتفاع وفيات مرضى القلب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الجمعية الإيطالية لأمراض القلب من أن تعليق عمل عيادات أمراض القلب ووحدات عناية القلب المركزة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد قد يكون له عواقب وخيمة مع زيادة وفيات مرضى القلب.

وقال سيرو إندولفى رئيس الجمعية الإيطالية لأمراض القلب : فى بعض المناطق، لا سيما فى الجنوب، تم إغلاق عيادات أمراض القلب وإفراغ أقسام أمراض القلب بسبب تزايد عدد العاملين الصحيين المصابين أو بسبب تحويل العديد من أقسام أمراض القلب إلى أقسام لاستقبال مرضى كورونا، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وتابع أن الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا تسببت فى انخفاض بنسبة تزيد عن 50% فى حالات استقبال مرضى القلب فى المستشفيات، مصحوبة بزيادة ثلاثة أضعاف فى معدل الوفيات فى المستشفيات، مضيفا أنه إذا زادت أعداد المصابين بشكل أكبر، فمن المتوقع حدوث تأثير أكبر للوباء على مرضى القلب والأوعية الدموية مقارنة بشهر مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية أمس السبت أن إيطاليا سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء انتشار الوباء، ويزيد هذا العدد عن العدد المسجل أمس الجمعة وهو 31084.

وذكرت الوزارة أيضا أنه تم تسجيل 297 حالة وفاة بسبب الفيروس مقابل 199 حالة أمس.