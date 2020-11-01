شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات: أبل تزيد سعة التخزين إلى 1 تيرابايت في هواتف «آي فون 13» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن طرحت شركة أبل هواتفها آي فون 12«iPhone 12» من 4 طرازات مختلفة، والتي تقدم أداءً قويًا في العالم، لكن تسربت بالفعل بعض تفاصيل iPhone 13، وبعضها مباشر من شركة أبل.

ووفقًا لمجلة فوربس كشف جون بروسر، المسرب المعروف لأخبار شركة أبل، فإن تشكيلة iPhone 13 ستزيد من سعة تخزين طرازاتها من الدرجة الأولى إلى 1 تيرابايت. وهذا يمثل ضِعف السعة القصوى التي تبلغ 512 جيجابايت لجهاز iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max و4 أضعاف ما هو متاح في iPhone 12 وiPhone 12 mini.

وبحسب المجلة على الرغم من أن بروسر لم يحدد جميع سعات تخزين iPhone 13 إلا أنه لا يحتاج الكثير من المستخدمين إلى 1 تيرابايت، ولكن من المحتمل أن يرى تأثير التدفق إلى 512 جيجا بايت تصبح الخيار المتوسط لموديلات iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max وفي الوقت نفسه، يجب أن يقفز iPhone 13 وiPhone 13 mini الأرخص ثمناً من المستوى الأعلى 256 جيجابايت في iPhone 12 وiPhone 12 mini إلى 512 جيجابايت.

وأبل هي الشركة الرائدة في رفع مستوى البيع والتخزين من 64 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت و128 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت، مما يجعلها خيارات ترقية قوية.

وسيحتوي نطاق iPhone 13 على أكثر بكثير من مساحة تخزين ضخمة.

وأكدت شركة أبل بشكل مفيد أن تقنية 5G أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة أثناء عرض Touch ID وهي ميزة التعرف على بصمات الأصابع الإلكترونية، وشاشات «120Hz ProMotion». ولذلك مع قيام سامسونج أيضًا بتصعيد لعبتها العام المقبل، يبدو أن أبل تستعد للرد بأسلوب أكثر إثارة.

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