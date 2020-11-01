شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر سرطان الرئة أكثر شيوعا؟ تعرف على أهم 6 نصائح للوقاية من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقعTimesNowNews أن الرئتان تلعبان دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحة الجسم، باعتبارها مسؤولة عن التنفس، ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أصبحت السرطانات وبالأخص سرطان الرئة شائعا للغاية، ويعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا حول العالم، وهو مسؤول عن ملايين الوفيات كل عام، وتضيف جائحة فيروس كورونا COVID-19، وعوامل نمط الحياة، وتلوث الهواء، لزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

السرطانات، حتى الآن، ليس لها علاج مؤكد، في حين أن العلاجات مثل الأدوية، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الوفاة، ويظل التشخيص المبكر وعلاج السرطان له أهمية قصوى في تحسين البقاء على قيد الحياة، لكن الأهم من ذلك فهم أسباب المرض الفتاك، وطرق الوقاية منه.

دعونا نفهم العوامل التي تجعل سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، وما يمكننا القيام به لتقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض المميت.

ما الذي يجعل سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم؟

ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون السجائر في جميع أنحاء العالم، أصبح التدخين شائعًا للغاية بين الشباب وحتى المراهقين، يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة، يمكن أن يُعزى حوالي 80 % من إجمالي وفيات سرطان الرئة إلى تدخين التبغ، والعديد من الوفيات بسبب التعرض للتدخين غير المباشر، تم العثور على التدخين أيضًا كعامل خطر لفيروس كورونا COVID-19.

وقال الموقع: يمكن أن تؤدي التغييرات في الجينات أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، حتى أن الأشخاص الذين لا يدخنون، يمكن أن تسبب عوامل خطر معينة لسرطان الرئة تغيرات في الحمض النووي لخلايا الرئة، تؤدي هذه التغييرات في بعض الأحيان إلى نمو غير طبيعي للخلايا في الرئتين، وتسبب السرطان.

وقال الموقع: كما يعلم معظم الناس، الحمض النووي يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك سرطان الرئة، كما أن تلوث الهواء والاحتباس الحراري وحالات الطوارئ المناخية الأخرى أيضًا يؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الرئة، يمكن أن يؤدي التعرض للملوثات إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكذلك سرطان الرئة، كما أن التعرض لدخان السجائر غير المباشر له تأثير مماثل على الجسم.

Advertisements

نصائح للوقاية من سرطان الرئة 1.الإقلاع عن التدخين

في حين أن الكثير من الناس قد أقلعوا عن التدخين بسبب الخوف من فيروس كورونا، فمن المهم التأكد من بقاء هذه العادة بعيدا، التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة بسبب سرطان الرئة.

2.ابتعد عن التدخين السلبي

حتى إذا كنت لا تدخن، فإن الوقوف حول أصدقائك وزملائك أثناء استمتاعهم بتدخين سيجارة قد يكون أكثر ضررًا مما تتصور، تأكد من عدم تعريض نفسك للدخان غير المباشر.

3.ارتدى الأقنعة

عندما تكون جودة الهواء في الخارج سيئة للغاية، تأكد من استخدامك أنت وأفراد عائلتك قناعًا يقوم بتصفية الملوثات ويحافظ على سلامتك.

4.استخدام أجهزة تنقية الهواء

يجب عليك استخدام أجهزة تنقية الهواء في الداخل، حتى يتم تقليل مخاطر الملوثات في الداخل. يمكنك استخدام جهاز تنقية الهواء الكهربائي، أو الاحتفاظ بنباتات داخلية متنوعة لتنقية الهواء.

5.تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو المفتاح لتقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل سرطان الرئة.

6.ممارسة تمارين التنفس

يمكن أن تساعد تمارين التنفس في الحفاظ على صحة الرئتين ونظافتها وقد تمنع تطور السرطان.