شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد لاستقبال فصل الشتاء مع كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع دخول فصل الشتاء تزداد الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والسعال المستمر وخصوصا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية ولكن مع انتشار فيروس كورونا يزداد الأمر سواء وهنا ينصح الكثيرون بالاستعداد لفصل الشتاء واتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من كورونا، وحسب ما ذكره موقع mirror هناك بعض النصائح لتعزيز المناعة والوقاية من كورونا فى فصل الشتاء وهى:

نصائح للوقاية من كورونا فى فصل الشتاء

1:ينصح بارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل وخصوصا فى الأماكن المزدحمة والعمل وتشجيع الاطفال على ارتدائها فى المدارس للوقاية من العدوى.

2:غسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية مع استخدام الكحول المعقم خارج المنزل لضمان الوقاية من كورونا.

3:فى فصل الشتاء نتعرض لنزلات البرد والانفلونزا لذلك ينصح بالاهتمام بتناول السوائل الدافئة وخصوصا الينسون والزنجبيل والكراوية وذلك لاحتوائهم على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى.

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4:حاول على قدر الإمكان عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة حتى لا تتعرض للعدوى.

5:اهتم بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحارب الجراثيم والفيروسات وخصوصا البرتقال والليمون والفواكه الحمضية.

6:الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة غير المضمونة وتناول الطعام من المنزل.

7:فى حالة ظهور أى أعراض سواء "عطس، سعال، حمى، رشح"، ينصح بعزل نفسك مع تناول السوائل الدافئة والفيتامينات التى تقوى المناعة.