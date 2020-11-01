نصائح للتخلص من الارتداد المريئي عند الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - تشبه أعراض الإرتداد المريئي عند الكبار أعراض الأزمة القلبية، ولذلك فهي مؤلمة ومزعجة، فما بالك عزيزتي الأم حين يصيب بها رضيعك الذي لم يتجاوز عمره عدة أشهر، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم لك أهم النصائح للتعمل مع الارتداد المريئي مع رضيعك من خلال اللقاء مع الدكتورة لبنى شحادة، إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة حيث أشار للآتي. متى يحدث الارتداد المريئي عند الرضع؟ يستمر من عمر شهرين إلى أربعة أشهر يكون الإرتداد المريئي في ذروته في الفترة من عمر شهرين إلى أربعة أشهر من عمر الرضيع.

يحدث بسبب ضعف عضلة المريء لدى الرضيع، حيث يعود الحليب إلى الأعلى ويخرج من فم الرضيع.

يكون الأمر مزعجاً للأم والرضيع معاً، حيث يشعر الرضيع بحرقة في المريء نتيجة لخروج عصارة المعدة الحمضية مع الحليب فيبكي ويشعر بالضيق. أعراض الارتداد المريئي عند الرضع زيادة عدد الرضعات كثرة القيء ورجوع الحليب من فم الرضيع.

في حالات كثيرة لا يزيد وزن الرضيع، ويطلب الرضاعة أكثر ويبدو منهكاً.

تتعلل بعض الجدات بأن الارتداد المريئي يربي الطفل أي أنه سوف يلازمه حتى عم رالسنة مثلاً وهذا غير صحيح إلا في حالات تحتاج لعلاج.

يبكي الطفل باستمرار، ولا يبدو عليه الراحة.

قد يحدث الارتداد الصامت أي أن الرضيع يبتلع الحليب قبل خروجه من فمه، وفي هذه الحالة تسمع الأم صوت بلع للحليب في حلق الطفل في غير موعد الرضاعة. نصائح للتخلص من الإرتداد المريئي عند الرضيع وضعية نوم الرضيع تساعد على علاجه على الأم زيادة عدد الرضعات لطفلها، فزيادة عدد الرضعات يعني أن يحصل الرضيع على كميات صغيرة من الحليب على فترات وليس دفعة واحدة.

يجب أن تكون رضاعة المولود من صدر امه بطريقة صحيحة، وعلى الأم الحديثة العهد بالأطفال أن تستعين بالطبيب لكي تتأكد أنها ترضع مولودها بطريقة صحيحة، فهناك بعض الأمهات يرضعن مواليدهن بحيث لا يلتقم الصغير الثدي بطريقة صحيحة، مما يسمح بدخول الهواء مع الحليب فيفاقم من مشكلة الارتداد المريئي لديه.

ويجب على الأم عدم تناو المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والنيسكافيه لأنها تزيد من تهيج الجهاز الهضمي لديه، وتفاقم الحالة.

ويجب على الأم عدم تعريض الرضيع للنيكوتين من خلال التدخين السلبي في المحيط، فحافظي على رضيعك في بيئة نظيفة الهواء.

كما أن وضعية نوم الرضيع تساعد على تقليل الحالة، فيجب أن ينام الرضيع بحيث يكون رأسه مرتفعاً عن مستوى باقي جسمه. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول الارتداد المريئي عند طفلك، نرجو أن تتركيها في المربع أدناه وسيجيب عليها خبراؤنا.

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