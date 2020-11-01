كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - عصير التفاح غذاء صحي للغاية، يحتوي على 88٪ من الماء ومذاقه جيد، هذا يجعل من السهل للرضع تناوله، يوصي بعض أطباء الأطفال بعصير تفاح، مزيج من نصف عصير ونصف ماء، للأطفال المرضى الذين يعانون من جفاف خفيف وعمرهم عام واحد على الأقل، في دراسة أُجريت على الأطفال المصابين بالجفاف الخفيف والمصابين بالإسهال والقيء، كانت احتمالية احتياج أولئك الذين قدم لهم عصير التفاح المخفف أقل بنسبة 6.5٪ للسوائل التي يتم توصيلها عبر الأوردة مقارنة بالأطفال الذين تناولوا مشروباً طبياً بالكهرباء، رغم أن مشروبات الإلكتروليت مصممة خصيصاً لإعادة الترطيب، إلا أن بعض الأطفال لا يحبون مذاقها ولا يشربونها، كما أنها باهظة الثمن نسبياً.

فوائد عصير التفاح للرضع

فوائد العصير للأطفال

يعتبر عصير التفاح المخفف بديلاً عملياً وممتعاً للأطفال وكذلك الكبار، التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليعرفنا فوائد عصير التفاح للرضع.

يحتوي على مركبات نباتية مفيدة

تفاح

التفاح غني بالمركبات النباتية، وخاصة البوليفينول. في حين أن غالبية هذه المركبات موجودة في القشر، يتم الاحتفاظ ببعض من لحم التفاح في العصير.

تحمي هذه المركبات النباتية خلاياك من الالتهابات والأضرار التأكسدية. كلتا العمليتين من العوامل الأساسية للحالات المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

في إحدى الدراسات، شرب الرجال الأصحاء 2-3 أكواب (160 مل) من عصير التفاح، ثم سحب العلماء دماءهم. تم قمع الضرر التأكسدي في الدم خلال 30 دقيقة من شرب العصير، واستمر هذا التأثير لمدة تصل إلى 90 دقيقة وجد أحد التحليلات أن عصير التفاح المعكر يحتوي على مادة البوليفينول بنسبة 62٪ أكثر من العصير الصافي.

يدعم صحة القلب للرضع

صحة طفلك

قد تكون المركبات النباتية - بما في ذلك البوليفينول - في عصير التفاح مفيدة بشكل خاص لصحة القلب.

قد يمنع البوليفينول الكوليسترول الضار من أن يتأكسد ويتراكم في الشرايين. ترتبط المستويات الأعلى من LDL المؤكسد بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، تشير الدراسات البشرية إلى أن شرب عصير التفاح قد يزيد من نشاط مضادات الأكسدة في الدم، ويساعد على حماية الكوليسترول الضار من الأكسدة. قد يقلل هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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يحمي دماغ الرضع مع التقدم في العمر

تقدم العمر

تشير الدراسات الأولية إلى أن عصير التفاح قد يدعم وظائف المخ والصحة العقلية مع تقدمك في العمر.

قد يكون سبب بعض هذه الحماية هو النشاط المضاد للأكسدة للبوليفينول الموجود في العصير، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن عصير التفاح قد يساعد في حماية الذاكرة والجوانب الأخرى لصحة الدماغ أثناء الشيخوخة. تشير الأبحاث البشرية الأولية إلى أنه قد يحسن السلوك والصحة العقلية في مرض الزهايمر.

فوائد أخرى لعصير التفاح للرضع

نمو سليم

- يساعد في نموه بشكلٍ سليمٍ.

ـ يحمي الرئتين ويزيد من كفاءة عملهما.

ـ مضاد للتسمم، الذي يصيب الطفل جراء الهواء الملوث الذي قد يستنشقه.

ـ يزيد من قوة اللثة والأسنان، ويحميهما من الالتهابات الناتجة بفعل البكتيريا والجراثيم.

ـ يساعد في تنظيف الأسنان وتطهير الفم بسبب الألياف الموجودة فيه.

ـ مقاوم للبكتيريا المسببة للتسوس.

ـ يقي الطفل من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال.

ـ يزيد من تنظيم عملية الهضم، ويحمي الطفل من الإصابة بالبواسير.

ـ يقوِّي جهاز المناعة، ويقي من الأمراض الصدرية والربو والسرطان بسبب كميات الألياف الكبيرة الموجودة فيه، وفيتامين «سي».

ـ يعمل على تحفيز إنتاج مادة الأنسولين في الجسم بسبب احتوائه على مادة «البكتين».

ـ يساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار في جسم الطفل.