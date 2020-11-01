كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - تستاء الأم من عادة مص الأصبع عند طفلها منذ ولادته وحتى تجاوزه سن المهد، وتعتقد أنها عادة مقززة وقد تسبب له الأمراض، ولكن دراسات حديثة أثبتت أن مص الأصبع لدى الطفل له فوائد، وكذلك يدلي الدكتور أحمد شتاوي، إستشاري طب الأطفال برأيه حول هذا الموضوع فتابعي معنا الآتي. فوائد مص الأصابع عند الأطفال يبدأ المولود بمص إصبعه منذ الولادة يجب على الأم أن تترك طفلها يمارس مص أصبعه في أي مرحلة من عمره.

عادة مص الأصبع عند المولود تحسن من حركة الامعاء، ولذلك فهو سوف يتخلص من المغص الذي يصاب به المواليد في الشهور الأولى من عمرهم ويكون مزعجاً لهم وللأمهات.

كما ان عادة مص الأصبع عند المولود يحسن من افرازات الأنزيمات المسئولة عن الهضم فلا يصاب الطفل بالامساك المزعج.

ويعمل مص الأصبع على تهدئة الطفل وتقليل فترات البكاء المعتادة.

يقلل مص الأصابع من متلازمة الموت المفاجيء عند الرضع.

تستمر هذه العادة طبيعية وصحية حتى سن أربع سنوات مع الطفل. فوائد مص الأصبع عند الكبر تحمي الطفل من حساسية الصدر تقل فرص إصابة الطفل بمرض الربو.

تقل فرص إصابة الطفل بأمراض الحساسية الصدرية عندما يكبرون حسب دراسة صدرت في نيوزيلاندا.

تعزيز جهاز المناعة عند الطفل لأنه يتعرض للجراثيم والميركوبات منذ صغره عن طريق مص أصابعه.

وتقلل هذه العادة من تأثير التدخين السلبي على الصغار.

وكما تقلل من تأثرهم بمعاشرة الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب في البيوت. متى تعتبر عادة مص الاصابع غير طبيعية؟ تعتبر عادة مرضية بعد سن الرابعة في حال أصبح عمر الطفل أكثر من اربع سنوات ولا زال يمص إصبعه.

في حال كان الطفل يضع أصابع يديه كلها في فمه وتتسبب في حدوث القيء، أو قد تسبب الاختناق.

وقد يضع الطفل إصبع قدمه في فمه.

وقد تكون عادة مص الأصابع سبباً في ظهور تشوهات في الفك لدى الطفل.

وقد تظهر الأسنان مشوهة وغير طبيعية. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول الموضوع أتركيها في المربع في الأسفل وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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