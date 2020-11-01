وصفات سحرية للتخلص من مرض الأنيميا

الأحد 1 نوفمبر 2020

يعانى الكثير من الأنيميا، أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ولهذا المرض نظام غذائي يساعد على الوقاية أو الشفاء منه، ووفقاً لمعلومات أدرجها مكتب المكملات الغذائية "Office of Dietary Supplements" عام 2001، فالأنيميا تسبب الشعور بالتعب، وانخفاض القدرة على التركيز فضلاً عن ضعف في الجهاز المناعي.



لعل أبرز الأطعمة التى يجب تناولها وفق صحيفة الأخبار القاهرية هي الخضراوات والفواكه المليئة بالفيتامينات مثل "C" حيث يساعد على زيادة امتصاص الحديد، كما ينصح بتناول الفواكه الحمضية، والفلفل والملفوف والبروكلي، بالإضافة إلى تناول الثمرات الغنية بفيتامينات "B" مثل الموز والأفوكادو والكيوي والبرتقال.

أما الخضروات الغنية بالحديد فلها مفعول السحر مثل البنجر، الكراث، الجزر، الكوسة، جذر الشمندر، الطماطم، الفجل، القرنبيط، ناهيك عن الخضراوات الورقية مثل السبانخ، البصل الأخضر، أوراق السلق، الخس، الجرجير، الكرفس، البقدونس.. مع ضرورة تناول الفواكه المليئة بالحديد مثل التين، التمر، الزبيب، الرمان، التوت، الموز، التفاح، العنب الداكن، المشمش، الكمثرى.

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أما البقوليات الواجب تناولها فهي تتمثل في العدس، البازلاء اليابسة، الفاصولياء، الحمص، فول الصويا، السمسم، دبس الخروب، الأرز البني، القمح الكامل، الشوفان.. كذا المكسرات وهي اللوز، الكاجو، الجوز البرازيلي، الجوز الأمريكي، بذور البطيخ، بذور القرع، بذور عباد الشمس.

وتعد الأطعمة الغنية بالبروتينات هامة للغاية مثل الأعضاء الداخلية للحيوانات كالقلب، الكبد والكلى من الخروف والدجاج واللحوم الحمراء خاصةً لحم الضأن، وتناول الأسماك وخاصةً سمك السلمون والتونة، والكافيار، السردين، المحار وفواكه البحر.

وينصح مرضى الأنيميا بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي لأنها تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتزويد الجسم بالأكسجين، فضلاً عن تناول الماء باستمرار بما لا يقل عن 2 لتر يومياً، كما يتجنب الإكثار في تناول منتجات الألبان لأنها تمنع امتصاص الحديد بالنسبة للجسم.