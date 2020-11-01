ماذا فعل عقار ريمديسيفير بمبيعات شركته؟

الأحد 1 نوفمبر 2020

أعلنت شركة "جلعاد ساينسز" للأدوية،أن عقارها "ريمديسيفير" المستخدم في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، عزز مبيعاتها في الفصل الثالث الذي بلغت به مبيعاته وحده 900 مليون دولار.



وجاء في إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية، أن العقار المباع بالاسم التجاري "فيكلوري"، الذي تم تطويره أساسا لمعالجة المصابين بوباء إيبولا، قلص فترة تعافي مرضى "كوفيد 19" الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

Advertisements

وأعلنت "جلعاد ساينسز" أن إجمالي إيراداتها ارتفع في الفصل الثالث بنسبة 17 بالمئة، إلى 6.6 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة سمحت في الأول من مايو بالاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير"، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي ومجموعة أخرى من الدول.

لكن دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية، خلصت الى أن تأثير هذا العقار "لا يذكر" في منع الوفاة من جراء المرض.