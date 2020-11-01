إسرائيل تبدأ تجربة لقاحها ضد كورونا على 80 متطوعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في إسرائيل، الأحد، المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا.

واللقاح هو من إنتاج المعهد البيولوجي الإسرائيلي، حيث ستجري التجارب السريرية على 80 متطوعا إسرائيليا.

وتجري التجارب على 3 مراحل تستمر نحو 6 أشهر، حيث سيختبر اللقاح في المرحلة الأخيرة على 30 ألف شخص.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "في ختام المراحل الـ3 سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تطعيم جميع مواطني الدولة بصورة آمنة".

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "تنطلق اليوم في إسرائيل مرحلة التجارب السريرية على البشر للقاح جديد ضد كورونا طوره المعهد البيولوجي الإسرائيلي، وأعلن مدير المعهد أن اللقاح سيكون متاحاً ليس لسكان دولة إسرائيل فحسب بل لجيرانها في المنطقة أيضًا".

Advertisements

وذكر المعهد البيولوجي أنه حصل على جميع التراخيص اللازمة من وزارة الصحة الإسرائيلية للشروع في اختبار اللقاح على البشر.

وشهدت فترة الأسبوعين الماضيين انخفاضا ملحوظا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد إغلاق مشدد استمر نحو الشهر.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت 218 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ عدة أشهر.

وأضافت: "بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 314500 إصابة بينهم 2541 وفيات".

وتابعت: "من مجمل الإصابات هناك 409 وصفت حالتهم خطيرة و183 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و301622 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 10337".