شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 15 تخصصا علميا وطبيا بجامعة الإسكندرية في تصنيف «التايمز وQS» لعام 2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التصنيف العالمي «تايمز للتعليم العالي في التخصصات THE«على مستوى العالم نتائجه لعام 2021،وأدرج 5 تخصصات علمية وطبية لجامعة الإسكندرية، هي العلوم السريرية والصحة في المرتبة (301 – 400) عالمياً، وفي علوم الحاسب الآلي في المدى (501 – 600)، وفي كلا من الهندسة وفي علوم الحياة حيث شغلت مرتبة في هذين التخصصين (601 – 800)، وفي العلوم الطبيعية في المرتبة (801 – 1000).

كما أعلن تصنيف «الجامعات بالتخصصات» QS البريطاني الصادر لعام 2021 نتائجه بإدراج 10 تخصصات علمية وطبية لجامعة الاسكندرية، شملت في هندسة البترول (51 – 75)، وفي العلوم الصيدلانية بالمرتبة (151 – 200)، وفي الهندسة الكهربائية والإلكترونيات (201 – 250)، وفي العلوم الزراعية والغابات (251 – 300)، وفي التخصصات التالية العلوم الطبية، وفي الهندسة الكيميائية، وفي الهندسة الميكانيكية، وفي علوم الحاسب الآلي والمعلوماتية (301 – 350)، وفي الكيمياء (401 – 450)، وفي العلوم البيولوجية (451 – 500).

وبحسب بيان رسمي للجامعة، فانه بنتائج التصنيفين تكون جامعة الإسكندرية بدأت في الدخول في الجيل الثالث للجامعات، حيث أنشأت أول حاضنة تكنولوجية للنظم الذكية، لتقديم أنشطة لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال تطوير نظم البنية التحتية والخدمات الذكية، كما قامت بإنشاء شركة ناشئة لتسويق مخرجات البحث العلمى، وذلك في إطار توجهات الدولة لتشجيع الابتكار وتحفيز المعرفة والبحث العلمى لنشر ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والأعمال.

وذكرت الجامعة أنها تقدم الدعم الفني لمجلات الجامعة وتوجه الدعوة للخبراء من داخل وخارج البلاد للاستعانة بهم في رفع مستوى المجلات التي تتبع المعايير العالمية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية على منصتي النشر الهولندية Elsevier والأمريكية Web of Science، وأن الجامعة تقوم بعقد ورش عمل لرؤساء تحرير مجلات الجامعة لمعرفة كيفية أن تصبح مفهرسة عالمياً Indexation، علماً بأنه تم إدراج مجلة كلية الهندسة ضمن المجلات المفهرسة في دار نشر Elsevier، ورفع 4 مجلات من كليات ومعاهد وجمعيات علمية تابعة لجامعة الإسكندرية على منصة بنك المعرفة المصري EKB، بالإضافة إلى رفع 23 مجلة في التخصصات المتنوعة على منصة جامعة الإسكندرية.

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)

إدراج 15 تخصص علمى وطبى بجامعة الإسكندرية فى تصنيف "التايمز وQS للتخصصات البريطانيين" لعام 2021 (صور)