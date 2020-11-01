شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تخطط لاختبار لقاح كورونا على الأطفال من 12 إلى 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط إحدى الشركات الأمريكية لبدء اختبار لقاحها التجريبي لفيروس كورونا COVID-19 ، على الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18عامًا في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لما ذكره موقع شركة جونسون.

قال الدكتور جيري سادوف،المسؤول بالشركة في اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منه الأمريكى "CDC"، نخطط لتجربة اللقاح على الأطفال في أقرب وقت ممكن، ولكن بحذر شديد فيما يتعلق بالسلامة.

وأضاف سادوف، عالم أبحاث اللقاحات إنه اعتمادًا على السلامة وعوامل أخرى، تخطط الشركة لإجراء اختبار حتى على الأطفال الأصغر سنًا بعد ذلك، دون إعطاء جدول زمني.

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وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، إنه من المهم لشركات الأدوية اختبار لقاحاتهم على الأطفال، أثار بعض الأطباء مخاوف من أن اللقاحات نفسها يمكن أن تؤدي إلى حالة نادرة تهدد الحياة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى بعض الأطفال.

أوضح الدكتور بول سبيرمان، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى سينسيناتي للأطفال، إن تاريخ أمان التكنولوجيا يجب أن يكون مهمًا للمنظمين مضيفا، "إن استبدال المادة الوراثية للإيبولا بمادة فيروس كورونا الجديد "من غير المرجح أن يسبب مشكلات كبيرة.