شكرا لقرائتكم خبر عن معركة فى البرزايل حول لقاح سينوفاك الصينى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، إن حكومة البرازيل ستشتري "بالطبع" اللقاح الصينى لفيروس كورونا COVID-19 ، والذى يتم اختباره فى البلاد، فى أحدث مثال على تناقضه مع الرئيس جايير بولسونارو، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترزمضيفا: ستشتري الحكومة اللقاح بالطبع، لقد وضعنا بالفعل الموارد في معهد "بوتانتان"، لإنتاج لقاح فيروس كورونا COVID-19.

كان الرئيس البرازيلى، قد أكد أن الحكومة الفيدرالية لن تشترى لقاح سينوفاكSinovac الصينى لفيروس كورونا COVID-19، بعد يوم واحد من إعلان وزير الصحة أنه سيتم إدراجه في برنامج التحصين في البلاد.

وقد دفعت تعليقاته إلى الجدل المفتوح حول سياسة اللقاح بين الرئيس والمحافظين الرئيسيين، الذين كانوا يستكشفون بدائل لقاح استرازينيكا AstraZeneca الذي أعطته الحكومة الفيدرالية الأولوية.

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من جهة أخرى يقوم مركز البحوث الطبية الحيوية في ولاية ساو باولو، معهد بوتانتان، باختبار لقاح سينوفاك، والذى يأمل في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية العام والبدء في تطعيم الأشخاص في يناير.

وقالت منظمة الصحة البرازيلية أنفيسا، إنها سمحت باستيراد المواد الخام لشركة سينوفاك لإنتاج لقاح فيروس كورونا.