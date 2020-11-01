شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد فى علاج السرطان .. تدريب جهاز المناعة على قتل الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان مرض شائع يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم في حين أن هناك طرق علاج مختلفة للسرطان الآن ، فإن معظمها له آثار جانبية خطيرة، وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة cell العلمية أن الخلايا من الجهاز المناعي الفطري يمكن أن تساعد في قتل الأورام وهو ما قد يؤدى الى حدوث ثورة جديدة في طرق علاج السرطان.

يمكن أن يحدث السرطان في أي جزء من الجسم تقريبًا، وهو مرض مميت تمامًا في حين أن هناك بعض العلاجات للسرطان التي قد تساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب المرض، لا يوجد علاج له يحاول الباحثون والمهنيون الطبيون، منذ فترة طويلة، إيجاد طرق فعالة لعلاج السرطان، خاصة مع زيادة الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.

أحد هذه العلاجات التي أثبتت فعاليتها في علاج ملايين الأشخاص المصابين بالسرطان هو العلاج المناعي، يهدف نهج العلاج إلى التعامل مع الجهازالمناعي التكيفي للجسم وتختلف فعاليته من شخص لآخر. توصلت دراسة جديدة الآن إلى أن الجهاز المناعي الفطري، وهو نظام مناعي أساسي في الجسم، يمكن تدريبه على تدمير الخلايا السرطانية. قد يكون النهج قادرًا على إحداث ثورة في العلاج.

توصلت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين الدوليين بمستشفي Mount Sinai بنيويورك بالولايات المتحدة إلى أنه عندما يتم تدريب الجهاز المناعي الفطري للجسم باستخدام β-glucan وهي مادة مشتقة من الفطريات ، فإنها تؤدي إلى إنتاج الخلايا المناعية الفطرية الخلايا المنتجة هي بشكل خاص في نماذج حيوانية بعد تحضيرها لمهاجمة الخلايا السرطانية.

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تدريب الجهاز المناعي الفطري على علاج السرطان

جهاز المناعة الفطري هو نظام المناعة الأساسي للجسم لفهمها ، يمكن التفكير فيها على أنها شيء يغطي الخلايا الليمفاوية والخلايا التائية من خلال مهاجمة المستضدات التي تغزو الجسم ، حتى يتم إرسال هذه الخلايا لمحاربة مسببات الأمراض.

وفقًا لدراسة سابقة ، فإن المناعة المدربة من خلال التعرض لمركب β-glucan كانت قادرة على تحسين استعادة المناعة بعد العلاج الكيميائي في الفئران في نفس الدراسة، وجد الباحثون أيضًا أن ذاكرة الجهاز المناعي الفطري كانت موجودة في نخاع العظام ، داخل الخلايا الجذعية المكونة للدم التي تؤدي إلى ظهور الخلايا النخاعية مثل البلاعم ، والوحيدات ، والعدلات لذلك حاول الباحثون في الدراسة الحالية فهم الآلية التي تنطوي عليها عملية تشفير الذاكرة.

في نموذج الفئران ، عندما كانت الفئران التي تلقت عمليات زرع نخاع العظم من فئران مدربة قادرة على مواجهة الخلايا السرطانية

يؤدي السرطان إلى وفاة الآلاف حول العالم كل عام. في حين أن العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي وطرق العلاج الأخرى موجودة ، فإن معدل الوفيات والآثار الجانبية لهذا العلاجات هائلة. نظرًا لأن التشخيص والعلاج المبكر هما أمران أساسيان ، يمكن أن تساعد طرق العلاج الجديدة والفعالة في تقليل الوفيات بسبب المرض.