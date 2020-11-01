شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرتقال على صحة الجسم .. يقى من الفيروسات والجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الفيروسات والجراثيم والعدوى، وحسب ما ذكره موقع timesofindia فأن فوائد البرتقال هى:

فوائد تناول البرتقال

1:يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض ونزلات البرد والانفلونزا .

2:ينصح بتناول البرتقال فى فصل الشتاء دائما للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى ومشاكل الربو والالتهاب.

3:يحتوى البرتقال على بعض الخصائص التى تعمل على خفض الكوليسترول فى الدم.

4:يعتبر البرتقال من أفضل أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى الضغط فى الدم والوقاية من الارتفاع والجلطات.

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5:تناول البرتقال يحد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والجلطات نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة للجسم.

6:يحتوى البرتقال على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الجلطات والسكتات التى يتعرض لها.

7:يعتبر مضاد قوى للالتهابات والجراثيم والفيروسات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى الهامة لصحة الجسم.

8:يعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من الامراض العصبية والجلطات ومشاكل الدماغ عموما.

9:يعزز صحة العضلات والمفاصل وينشط الجسم .