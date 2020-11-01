شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتعزيز مناعة كبار السن وتقوية نظام الدفاع فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المناعة هي نظام دفاع أجسامنا، فعندما نولد تكون مناعتنا ضعيفة وتستغرق عامين لتصبح قوية، ومع التقدم ​​في السن يبدأ الضعف مرة أخرى، والسؤال هو ماذا يحدث لجهاز المناعة لدينا؟.

ما نأكله يحدد المناعة الجسدية وما نعتقد أنه يحدد المناعة العقلية والعاطفية، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي جيد والحفاظ على توازن المشاعر في تقوية المناعة.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth " هناك بعض النصائح المعززة للمناعة لكبار السن لحماية صحتهم خاصة مع تحذيرات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

كيف نبني مناعة كبار السن؟

مع استمرار فيروس كورونا ووجود كبارالسن في المجموعة المعرضة لمخاطرعالية، نحتاج إلى التركيز على صحتهم ومناعتهم، حيث تميل المناعة إلى الضعف مع تقدم العمر، والأشخاص الذين نتفاعل معهم والحياة التي عشناها، مع تقدمنا ​​في السن، من المهم جدًا الاهتمام بتغذيتنا العقلية والبدنية لاستعادة المناعة.

نصائح لتعزيز نظام المناعة لكبار السن1. ممارسة التمارين ونظام غذائى متكامل

التمرين المنتظم هو مفتاح الصحة الجيدة، لا يؤدي التنفس البطيء والعميق إلى تحسين وظائف الرئة فحسب، بل يساعد أيضًا في ترشيد عملية تفكيرنا.

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أيضا يساعد تناول البروبيوتيك الطبيعي مثل اللبن الرائب والمكملات الصحية مثل سبيرولينا وعشبة القمح وغيرها في بناء الدم، كما أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة المطبوخة بكميات أقل من الملح والزيت مفيد للجهاز الهضمي.

تناول الطعام حسب الموسم مهم جدًا أيضًا، على سبيل المثال ، تجنب الأطعمة الباردة في الشتاء ، وتناول الفواكه والخضروات الموسمية، كما أن تناول وجبات الطعام وفقًا لساعة الجهاز مهم جدًا أيضًا.

2. النوم من أجل المناعة الجيدة

ترتبط المناعة ارتباطًا وثيقًا بالنوم، فقلة النوم هي بوابة المرض، وقد لا يشعر كبار السن بالنعاس مقارنة بالشباب ولكن يجب أن يُطلب منهم أخذ قسط من الراحة بشكل طبيعي لتقوية جهاز المناعة لديهم، تأكد من أنهم ينامون 7 ساعات على الأقل في اليوم.

3. الترطيب المستمر لتعزيز المناعة

النقطة المهمة التالية هي الترطيب، فهى عامل بارز للمناعة، حيث يسبب الجفاف الكثير من المضاعفات التي تضعف المناعة بمرور الوقت، إلى جانب ذلك ، فإنه يزيد من التعرض للمرض، لذا أطلب من كبار السن شرب الماء والعصائر وشاي الأعشاب وما إلى ذلك على فترات منتظمة.

يمكن للمسنين إجراء العديد من التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي اليوم لتقوية جهاز المناعة لديهم. إذا كانوا غير قادرين على الاعتناء بأنفسهم ، فيجب عليك التقدم إلى الأمام ومساعدتهم. كبار السن الأصحاء دعم كبير للأسرة. كن دعمهم في أوقاتهم الحاسمة.