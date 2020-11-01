صحة ورشاقة

اكتشاف 61 حالة إصابة بكورونا بدون أعراض في الصين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 61 حالة إصابة بكورونا بدون أعراض في الصين والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأحد اكتشاف 61 اصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض في تفشي بمنطقة شينجيانج النائية.

 

وحتى الآن، تم تحديد 54 شخصا يعانون من أعراض و 219 شخصا آخر ثبت إصابتهم لكن بدون ظهور أي أعراض.

Advertisements

 

وتشمل أحدث الحالات التي لم تظهر عليها أعراض 15 حالة في بلدة أكتو، بالقرب من مقاطعة شوفو، حيث تم اكتشاف جميع الحالات السابقة. 

 

ويبدو أن تفشي المرض خارج مدينة كاشجر مرتبط بمصنع ملابس في شوفو يعمل فيه 252 شخصا والذي تم إغلاقه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف 61 حالة إصابة بكورونا بدون أعراض في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا