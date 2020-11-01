شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الحصول على لقاح الانفلونزا .. أعراض جانبية بسيطة وتنتهى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من التأكيدات الآن توصى بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا للوقاية من عدم التقاط عدوى كورونا مع الإنفلونزا، حيث شدد الأطباء على إمكانية خطورة الحصول على الفيروسين معا.

الأنفلونزا يمكن أن تكون قاتلة ، فخلال موسم 2019 إلى 2020 ، كان هناك ما يقدر بـ 39.000.000 إلى 56.000.000 حالة إصابة بمرض الإنفلونزا (مع 24.000 إلى 62.000 حالة وفاة) في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والتي استمرت من أكتوبر إلى أبريل.

بالإضافة إلى ذلك ، أفاد مركز السيطرة على الأمراض أن الموسم السابق تضمن ما يقدر بـ 35.5 مليون مرض و 34200 حالة وفاة.

لذا يمكن أن تسبب الأنفلونزا 12000 حالة وفاة سنويًا خلال موسم معتدل ، وأي شيء يزيد عن 56000 حالة وفاة سنويًا يعتبر نوبة أكثر خطورة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

تشير التقديرات وفقا لمكرز السيطرة على الأمراض، إلى أن لقاح الإنفلونزا كان فعالاً بنسبة 39 % خلال موسم 2019 إلى 2020 ، حيث توفر لقاح الإنفلونزا عمومًا معدل حماية بنسبة 65 % تقريبًا من الإصابة بالأنفلونزا

ولكن قبل الحصول على لقاح الإنفلونزا يجب معرفة عدد من الإثار الجانبية التي يمكن أن تواجهها وتشمل :

1. وجع الكتف

إذا تلقيت لقاح الإنفلونزا كحقن عضلي (مثل ذراعك ، عادةً) ، فلديك فرصة بنسبة 10 إلى 64 % للإصابة ببعض ألم العضلات في الجزء العلوي من ذراعك ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

Advertisements

2. احمرار أو تورم في موقع الحقن

في أي وقت تخترق الجلد وتضع شيئًا في الجسم يمكن أن يسبب رد فعل موضعي، وهذه مجرد علامة على تنشيط نظام المناعة لديك، لكن هذا الاحمرار والتورم في المكان الذي تحصل فيه على اللقطة هو أحد الآثار الجانبية الشائعة التي تستمر عادةً بضعة أيام فقط، وسيختفي من تلقاء نفسه .

3. آلام الجسم

أي لقاح يمكن أن يسبب آلامًا في الجسم بسبب الطريقة التي ينشط بها جهاز المناعة، كما أن لقاح الإنفلونزا يستغرق أسبوعين حتى يصبح فعالاً تمامًا - لذا قد تكون آلام جسمك علامة على الإصابة بالأنفلونزا الفعلية، حيث من المحتمل أن السلالات الفيروسية تنتشر في الوقت الذي تحصل فيه على اللقاح.

4. حكة في موقع الحقن أو طفح جلدي كامل الجسم

قد يشيرهذا إلى رد فعل تحسسي، ولكن "من النادرجدًا وجود رد فعل تحسسي تجاه لقاح الإنفلونزا"، لأن معظم لقاحات الإنفلونزا وبخاخات الأنف يتم تصنيعها باستخدام تقنية تتضمن كميات صغيرة من بروتينات البيض، وفقًا لمركزالسيطرة على الأمراض.

5. الحمى

ربما لن تصاب بالحمى بسبب اللقاح، ولكن إذا أصبت بالحمى، فيجب أن تكون منخفضة الدرجة (أي أقل من 38.33 درجة مئوية) إذا كانت أعلى من ذلك، فلا تلوم لقاح الإنفلونزا