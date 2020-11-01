كورونا حول العالم.. إغلاق جديد في إنجلترا وأزمة بمستشفيات أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في مختلف دول العالم، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 46 مليونا و394 ألفا و12 إصابة، الأحد.





وبلغ عدد الوفيات مليونا و200 ألف و397 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 33 مليونا و487 ألفا و667 حالة شفاء.





إغلاق جديد في بريطانيا

قررت الحكومة البريطانية إعادة فرض إغلاق تام في إنجلترا لمدة شهر، بعدما دفعتها حدة موجة ثانية من تفشي كوفيد-19 تهدد بحصيلة وفيات أكثر فداحة من سابقتها إلى التخلي عن مقاربتها المنطقية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتواجه المملكة المتحدة، أكثر دول أوروبا تسجيلا لوفيات كوفيد-19 مع 46 ألفا و555 حالة، وأكثر من مليون إصابة، موجة تفش ثانية لكوفيد-19 تهدد بتخطي الطاقة الاستيعابية لمستشفياتها.





وبعدما عارض على مدى أسابيع العودة إلى إغلاق تام في إنجلترا، قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إعلان هذا القرار السبت بعد تسريبات في الصحف البريطانية عن اعتزامه إعلان القرار، الاثنين.

وقال جونسون في خطاب متلفز ألقاه من مقر الحكومة: "الوقت حان للتحرّك نظرا لعدم وجود بديل"، مضيفا أن "الفيروس يتفشى بشكل أسرع حتى من السيناريو المنطقي الذي وضعه مستشارونا العلميون".

واعتبارا من الخميس حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول وعلى مدى 4 أسابيع، ستغلق المقاهي والحانات والمطاعم، وسيقتصر عملها على خدمتي بيع الأطعمة المعدة للاستلام والمغادرة والتوصيل.

وسكان إنجلترا مدعوون للعمل من منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات محددة على غرار ممارسة الرياضة أو استشارة طبيب أو شراء الاحتياجات الأساسية.





أزمة في مستشفيات أوروبا

سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية على الأقل هذا الأسبوع، مع بدء موجة التفشي الثانية.

والبلدان الأكثر تضررا هي الجمهورية التشيكية، حيث بلغت حالات العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة، تليها رومانيا بـ57 وبلجيكا بـ51 وبولندا بـ39.

وتستند هذه الأرقام إلى المعلومات التي تزودها المستشفيات في 35 من 52 دولة أوروبية، بينها معظم الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي.





وبالإجمال يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب بالفيروس في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.

والبلدان التي سجلت أكبر زيادة هي صربيا، حيث ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بنسبة 97%، وبلجيكا بنسبة 81%، والنمسا 69%، وإيطاليا 65%.

والدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في عدد الخاضعين للعلاج هي الجبل الأسود، بعد ارتفاع سابق.





24 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وذكرت أن 21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت 3 حالات إصابة محلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





407 وفيات جديدة في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.





ألفا إصابة جديدة في جنوب أفريقيا

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 773 ألفًا و 912 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و230 حالة وفاة.



