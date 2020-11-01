شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل حصولك على الأجسام المضادة يعنى أنك آمن ضد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن نتعافى تمامًا من فيروس كورونا، بالتأكد يكون لديهنا الأجسام المضادة فى أجسامنا، لكن هل هذه يعنى أنك محمى مدى الحياة؟ أحد أكبر الأسئلة التى تطرح الآن بين كثير من المتعافين وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، هل أنت آمن إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا بالفعل؟ هل أنت محمى مدى الحياة بمجرد حصولك على الأجسام المضادة؟

يمتلك جسمك أجسامًا مضادة خاصة به لمحاربة COVID-19

لفهم المرض الذى يحاربه العالم كله منذ شهور، من المهم للغاية أن تعرف كيف يحارب جسمك الفيروسات الغريبة، فمعرفة وفهم مناعتك أمر مهم للغاية، على الرغم من الحكم بأن المرضى الذين تعافوا مؤخرًا من COVID-19 لديهم أجسام مضادة فى أجسامهم لمكافحة الفيروس، إلا أنه ليس صحيحًا تمامًا أن الأشخاص الذين لم يصابوا بـ COVID-19 ليسوا محصنين ضد المرض.

يمتلك جسمك بعض القدرات الداخلية لحماية نفسه من أى نوع من الفيروسات الأجنبية، لذا، فإن بعضكم يحمل أيضًا أجسامًا مضادة تساعده على محاربة الفيروس.

س : هل يمكنك الإصابة بفيروس كورونا مرتين؟

يبدو ممكنًا، على الرغم من أن عدد مرات حدوثه غير معروفة حتى الآن، وأظهرت التقارير الأخيرة أن هناك العديد من الحالات التي ثبت فيها إصابة الشخص المتعافى مرة أخرى بفيروس COVID، لذلك يمكن إعادة العدوى.

واقترح باحثون من جامعة هونج كونج أن العدوى يمكن أن تحدث بعد بضعة أشهر من التعافى من نوبة أولية من COVID-19.

ويعتقد خبراء الصحة عمومًا أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 سيكون لديهم بعض المناعة ضد تكرار العدوى، لكنهم لا يعرفون مقدار الحماية أو المدة التي ستستمر فيها.

س : ما مدة بقاء الجسم المضاد؟

ج : فى حين صدرت بعض التقارير تفيد بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تختفى بسرعة، كشفت دراسة جديدة أن الغالبية العظمى من الأفراد المصابين بفيروس Covid-19 الخفيف إلى المعتدل لديهم استجابة قوية للأجسام المضادة مستقرة نسبيًا لمدة خمسة أشهر على الأقل.

وجدت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة Science، أن استجابة الجسم المضاد هذه ترتبط بقدرة الجسم على تحييد (قتل) -CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ Covid-19.

قال مؤلف الدراسة بمستشفى سيناء بالولايات المتحدة: "لقد وجدنا العكس تمامًا - أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف أو متوسط ​​ينتجون استجابة قوية بما يكفي لتحييد الفيروس، ويتم الحفاظ على الاستجابة لعدة أشهر".

تستند نتائج الدراسة إلى مجموعة بيانات تضم 30،082 فردًا، تم فحصهم داخل نظام Mount Sinai الصحى بين مارس وأكتوبر 2020.