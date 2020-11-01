شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صحية يمكن أن تشير إليها أظافرك من البقع البيضاء إلى النتوءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت خبيرة تغذية العلامات التحذيرية التي يجب أن تبحث عنها على أظافرك والتي يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية كامنة من البقع البيضاء إلى النتوءات، حيث تقول خبيرة التغذية فيونا توك إن التغييرات في أظافرنا يمكن أن تشير إلى المشاكل التي يعاني منها جسمنا داخليًا ، والتي قد تستغرق أسابيع أو أشهر لتظهر بطريقة أخرى.

وحسب ما ذكره موقع Mirror قالت أخصائية التغذية فيونا إن هناك بعض العلامات البسيطة التي يجب أن تكون على دراية بها يمكن أن تشير إلى مشاكل بما في ذلك نقص المغذيات والأمراض الخطيرة.

وأضافت يجب على الناس التفكير فيما إذا كانت العوامل الخارجية قد أثرت على الأظافر أولاً، مثل الأظافر المزيفة أو التلف الجسدي العرضي أواستخدام منتجات مثل معقم اليدين قبل زيارة الطبيب.

وقدمت أخصائية التغذية علامات على اصابعك تدل على المشاكل الصحية

1:بقع أو خطوط بيضاء

يعد ظهور البقع البيضاء أحد أكثر التغييرات شيوعًا في أظافر الأصابع ، وعادة ما يشير إلى نقص الزنك والكالسيوم.

يحتوي تركيز الأطعمة على الفيتامينات، حيث تقترح فيونا منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء للكالسيوم ، وبذور اليقطين والمحار والدواجن واللحوم الحمراء للزنك.

2:تلوين شاحب أو أزرق

عادةً ما تظهر الأظافر الصحية لونًا ورديًا طبيعيًا في فراش الظفر ، ولكن إذا تغيرت لتصبح شاحبة أو زرقاء ، فقد يشير ذلك إلى انخفاض الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم والذي يمكن حله عن طريق زيادة مستويات التمرين.

يمكن أن يشير التغيير في اللون أيضًا إلى نقص الحديد في الجسم، والذي تقول فيونا إنه يمكن تحديده من خلال فحص الدم أو النظر إلى نظامك الغذائي.

3:الجسور والخطوط العمودية

يمكن أن تشير الأظافر التي تشكل حوافًا وخطوطًا عمودية إلى المزيد من أوجه القصور أو المشكلات المرتبطة بالأمعاء عندما لا تمتص أو تتلقى ما يكفي من العناصر الغذائية.

وقالت فيونا: "يمكن أن تكون النتوءات الموجودة في الأظافر علامة على نقص العديد من العناصر الغذائية ، مثل البروتين أو الحديد أو الزنك أو المعادن".

نصحت بإلقاء نظرة على نظامك الغذائي وما تأكله يوميًا لتحديد ما قد يفتقر إليه جسمك في محاولة لعكسه.

4:المتعرجة

تقوس الأظافر لأسفل أكثر شيوعًا عند كبار السن ويمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في أمراض الرئة أو المرض.

وقالت فيونا: "عندما تتكدس الأظافر أو تنحني لأسفل ، يمكن أن يرتبط ذلك بصعوبات في التنفس أو أمراض الرئة أو حتى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

5:محفورة

الأظافر المحفورة هي حالة أقل شيوعًا ، حيث تحدث نقاط أو وخزات صغيرة على الظفر عادةً "عندما يكون هناك نوع من أمراض المناعة الذاتية داخل الجسم".

قالت فيونا إنه شائع بين الأشخاص المصابين بالصدفية أو الثعلبة ، مضيفة أن بعض العوامل يمكن أن تكون وراثية لكن الأمر يستحق أن يفحصها أخصائي.