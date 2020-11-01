نائبة رئيس وزراء كندا في "الحجر" بانتظار "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريلاند، السبت، الدخول في حجْر صحي إثر تلقّيها إخطارا من تطبيق على هاتفها المحمول لمكافحة كورونا.
وكتبت فريلاند، التي تشغل أيضا منصب وزيرة المال، على تويتر: "خضعتُ اليوم لاختبار كورونا بعدما تلقّيتُ إخطارا من تطبيق (كوفيد أليرت)، وأنا في الحجر الصحي بالمنزل في انتظار النتائج".
وأضافت: "يُعتبر تطبيق كوفيد أليرت، الذي تم تنزيله قرابة 4.9 مليون مرة، أداةً مهمة في مكافحتنا للفيروس"، داعيةً الكنديين إلى تنزيله واستخدامه.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزلَ نفسه بعد إصابة زوجته صوفي غريغوار ترودو بالفيروس، في مارس/آذار الماضي، خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد.
وأصيب بالفيروس في سبتمبر/أيلول 2 من زعماء المعارضة، هما إيرين أوتول من الحزب المحافظ وإيف فرانسوا بلانشيت من كتلة كيبيك.
وتشهد كندا منذ سبتمبر/أيلول موجة ثانية من الفيروس، أسفرت حتى السبت عن أكثر من 234,500 إصابة بالفيروس، و10136 حالة وفاة.
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