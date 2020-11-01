شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب الجلد الأزرق وأبرز أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغييرلون الجلد للون الأزرق من الأمور التى يعانى منها البعض، فيمكن أن يكون سبب الجلد الأزرق هو عدم كفاية تدفق الدم أو الأكسجين أوالأدوية أو الأمراض الجلدية (الوحمات / الشامات) أو الكدمات بسبب الإصابة وحسب ما ذكره موقع buoyhealth الجلد الأزرق هو تطور غير مرغوب فيه ، على أقل تقدير سواء كان ذلك في جميع أنحاء الجسم أو يقتصرعلى اليدين أو الوجه أو نتوء معين في الجلد يمكن أن يظهر في وقت مبكر أو متأخر من الحياة وقد يأتي ويذهب أو يكون حاضرًا طوال الوقت ، اعتمادًا على السبب.

الأعراض المصاحبة الشائعة للجلد الأزرق

إذا كنت تعاني من بشرة زرقاء ، فمن المحتمل أيضًا أن تواجه:

1:تتحول الأيدي إلى اللون الأبيض ثم الأزرق ثم الأحمر.

2:بشرة باردة.

3:ألم ووخز.

4:صعوبة في التنفس.

5:حنان المنطقة الزرقاء.

6:الجلد المرتفع.

7:أظافر مستديرة بشكل غير طبيعي.





ما الذي يسبب بشرتك الزرقاء؟

1:تدفق الدم غير الكافي، إذا لم يتم توصيل كمية كافية من الدم إلى الأطراف ، فقد يؤدي نقص الأكسجين الناتج إلى تحول الجلد إلى اللون الأزرق.

2:انقباض الأوعية الدموية: الانقباض المتقطع للأوعية الدموية الصغيرة في الأطراف يمكن أن يسبب الجلد الأزرق. قد يحدث هذا في اليدين من خلال التعرض للبرد، وفي هذه الحالة يتحول الجلد أولاً إلى اللون الأبيض، ثم الأزرق، ثم الأحمر(مرض رينود).

3:انسداد الشرايين: يمكن للجلطة التي تسد الشريان أن تمنع تدفق الدم إلى أحد الأطراف ، مثل إحدى القدمين.

4:الأكسجين غير الكافي،في بعض الحالات ، يظهر الجلد الأزرق لأن الدم يحمل كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من الأكسجين.

5:أمراض القلب : يمكن أن تؤدي التشوهات الهيكلية في القلب إلى ضخ الدم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين إلى باقي الجسم بدلاً من دخول الرئتين لالتقاط الأكسجين. يتم تشخيص الحالات الموروثة بشكل شائع في مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة.

6:حالات الجهاز التنفسي: إذا كانت الرئتان لا تعملان بشكل صحيح ، فلن يتمكن الجسم من الحصول على كل الأكسجين الذي يحتاجه، يمكن أن يكون سبب ذلك مشكلة حادة أو تفاقم حالة مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

7:ارتفاعات عالية: انخفاض محتوى الأكسجين في الهواء على ارتفاعات عالية يمكن أن يسبب حالة تتميز بجلد مزرق ،يسعل، وصعوبة في التنفس.

الهيموغلوبين غير الطبيعي: الهيموغلوبين هو الجزيء الذي يحمل معظم الأكسجين في الدم. يمكن أن يتخذ شكلاً غير طبيعي وأقل وظيفية ، مما يؤدي إلى انخفاض توصيل الأكسجين إلى الجسم.

8:الأدوية أو المكملات الغذائية،قد تؤدي بعض الأدوية أو المكملات الغذائية إلى ازرقاق الجلد ، مثل ما يلي.

الأميودارون: يستخدم هذا الدواء في بعض أمراض القلب ويمكن أن يسبب الجلد الأزرق في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس.

مادة الفضة الغروانية: تناول مادة الغروانية الفضية لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في ترسب الفضة في الجلد ، مما يؤدي إلى اللون الأزرق ، خاصة في المناطق المعرضة للشمس.