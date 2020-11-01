بعد عودة المدارس .. إليكم هذه النصائح لتنظيم نوم أطفالكم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 11:44 مساءً

يعاني الآباء كثيرا بعد عودة الأطفال إلى المدرسة من مشكلة استيقاظهم لوقت متأخر، خاصة في فترة الدراسة التي تتطلب النوم مبكرا حتى يتمكن الأبناء من الاستيقاظ في حالة نشاط وإدراك موعد المدرسة.

ولمواجهة هذه المشكلة، قدم موقع “WebMD” مجموعة من النصائح، في تقرير بعنوان: “اجعل وقت النوم أسهل للأطفال”.

وجاءت النصائح التي قدمها الموقع كالتالي:

تحديد وقت ثابت للنوم

التوجه إلى الفراش في نفس التوقيت كل ليلة، يساعد الطفل على الدخول في روتين نوم. ولذلك ينبغي الحفاظ قد الإمكان على ساعة الطفل البيولوجية للنوم والاستيقاظ وتجنب النوم المتأخر باستثناء عطلات نهاية الأسبوع أو عطلة الصيف.

تجنب الشاشات الإلكترونية قبل النوم

يفضل عدم مشاهدة التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم، الأمر الذي يساعد الأطفال على الاسترخاء. وتجعل العروض التي بها محتوى عنف أو تشويق أو دراما أو صراع من الصعب على الأطفال الشعور بالهدوء الكافي اللازم للنوم، بل قد تتسبب هذا المحتوى في رؤيتهم لكوابيس.

تحديد خطوات النوم

الاعتياد على روتين يتكون من 4 خطوات، يساعد الطفل على الاسترخاء والاستعداد للنوم، فعلى سبيل المثل يمكن أن تكون هذه الخطوات هي: الاستحمام وارتداء الملابس الخاصة بالنوم وتنظيف الاسنان وقراءة كتاب.

رسم مخطط لوقت النوم

يمكن أن ترسم مخطط يشمل خطوات ما قبل النوم، مثل صورة للحمام، و”البيجاما”، والكتب التي يقرأها كل ليلة.

منع الكافيين

قد يتسبب تناول الأطعمة والأشربة التي تحتوي على الكافيين في جعل الطفل متوترا لدرجة أنه قد يكون من الصعب على جسده أن يهدأ في النوم.

ولا يحتاج الطفل إلى الكافيين، لذل حاول إبعاده عن وجباتهم الغذائية.

الحركة الكافية خلال النهار

ينبغي التأكد من أن الطفل حصل على نشاط كاف أثناء النهار حتى لا يكون جسمه ممتلئا بالطاقة في الليل. كما أن ممارسة التمارين في النهار تساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل.