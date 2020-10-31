شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استشاري تغذية يُحذّر من «أطعمة شائعة» تؤدي لاضطرابات جسدية متعددة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية العلاجية من منتجات غذائية يشيع بين الناس أنها خفيفة وتُسمى “خفايف”، إلا أنها ثقيلة جدًا على المعدة داعيًا لعدم الإكثار منها.

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وعبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشار العثمان إلى أعراض الإكثار من تناول منتجات القمح تؤدي إلىانتفاخ البطن وكثرة الغازات، والإسهال و الإمساك، وآلام في البطن، والصداع، والغثيان أو القيء المتكرر، والإرهاق الجسدي، والضيق والتوتر والإنفعال، إضافة إلى سرعة التحسسات الجلدية، وفقر الدم، وضعف المناعة.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بالتقليل من المنتجات الغذائية المخبوزة، قائلًا: “من يعاني من هذه الأعراض يخفف من منتجات القمح والشعير بقدر قوة الأعراض وليس بالضرورة الامتناع التام إلا في حالة وجود حساسية القمح“.

وتابع،هناك بدائل لعمل الخبز والمخبوزات بدون جلوتين، من دقيق: الذرة الصفراء أو البيضاء، الدخن، الشوفان، الرز الأسمر وهي موجودة لدى المطاحن والاسواق، نشا البطاطس، منتجات القمح الخالية من الجلوتين، الموجودة في محلات بيع متخصصة وفي بعض أسواق الأغذية المركزية.