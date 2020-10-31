شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إقبال المدارس على تقنيات التعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«التوجه العالمى حاليًا فى ظل أزمة كورونا يرتكز على «التعليم عن بعد، وهو ما ساهم فى زيادة إقبال المدارس على تطوير منظومتها التعليمية بأفضل الحلول التقنية المتاحة التى نوفرها اعتمادًا على تقنيات «أبل» التعليمية».. هذا ما قاله إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تريد لاين»، الموزع الرئيسى لمنتجات «أبل» فى مصر.

وأشار إلى تزويد أكثر من 25 مدرسة دولية داخل مصر بأنظمة وحلول التعليم الإلكترونى، اعتمادًا على حلول «أبل» التعليمية التى تتيحها ضمن مبادرة «Apple School».

وتابع أن الاتفاق مع المدارس ينص على تزويدها بالبنية الأساسية التى تشمل الأجهزة والسيرفرات اللازمة، بجانب الأعداد المتفق عليها من أجهزة «iPad» للطلاب والمدرسين، ثم تزويد تلك الأجهزة ببرنامج «Mobile Device Management»، الذى يتم من خلاله التحكم فى المواد التعليمية المخصصة للطلاب، مع تهيئة أجهزة الطلاب لاستقبال بعض التطبيقات المخصصة للتعليم مع منع الوصول لأى برامج أخرى، لضمان تخصيص الأجهزة للتعليم فقط دون أى أغراض أخرى، كما يتم إتاحة متجر تطبيقات تعليمى فقط يضم ما يقرب من 300 ألف تطبيق لدعم عملية التعليم.

وشدد «مدحت» على أن عملية التدريب والدعم الفنى تعد من أبرز عناصر نجاح المنظومة التعليمية التى تتيحها «تريد لاين» لعملائها من المدارس، قائلًا: «نقوم بتدريب مسؤولى الـ (IT) داخل المدارس لتعريفهم بآليات استخدام المنظومة، بجانب تقديم خدمات الدعم الفنى الشامل لضمان عدم تعطيل العملية التعليمية، ما يضمن بقاء الطلاب فى منازلهم والحصول على الجرعة التعليمية كاملة دون أى تغيير»، موضحًا أن هناك إقبالا كبيرا على المنتجات الداعمة للتعليم وأبرزها أجهزة الكمبيوتر اللوحية.