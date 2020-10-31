شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يتخذ إجراءً جديدًا خوفًا من اضطرابات بسبب الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن موقع فيسبوك أنه سيوقف مؤقتًا توصيات المجموعات الجديدة للمستخدمين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر الجارى.

جاء هذا الإعلان بعد تصريح الرئيس التنفيذى (مارك زوكربيرج) بأنه قلق بشأن ارتفاع مخاطر الاضطرابات في الولايات المتحدة الناجمة عن الانتخابات.

وقال زوكربيرج: «أشعر بالقلق من أنه مع الانقسام الشديد في أمتنا، ومع احتمال أن تستغرق نتائج الانتخابات أيامًا أو أسابيع حتى يتم الانتهاء منها، هناك خطر حدوث اضطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف: «بالنظر إلى هذا، تحتاج الشركات مثل شركتنا إلى تجاوز ما قمنا به من قبل».

وهناك تخوفات من أن مجموعات فيسبوك قد تُستخدم لنشر نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة.

ويعد قرار تصفية المجموعات الجديدة من التوصيات هو تكتيك يمكن أن يبطئ انتشار المعلومات المضللة في الأيام الأخيرة من الانتخابات الأمريكية.

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