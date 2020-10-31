شكرا لقرائتكم خبر عن «realme 7» و«realme 7pro» يقدمان تقنية شحن جديدة فى 34 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود طه، مدير التسويق بشركة realme مصر، إن الهاتفين realme 7 وrealme 7pro حققا أرقامًا قياسية فى معدلات البيع فور إطلاقهما على منصتى «سوق وجوميا»، لافتًا إلى أنهما يمثلان ثورة حقيقية فى عالم الشحن، ويقدمان حلًا سحريًا لزمن شحن الهواتف الذكية باستخدام شاحن بتقنية Super Dart بقدرة 65 وات، التى تُمكِّن من شحن 13% من البطارية خلال 3 دقائق فقط، وفيما يستغرق شحن كامل البطارية 34 دقيقة.

ويُعد هاتف realme7 هو أول هاتف ذكى يعمل بمعالج MediaTek Helio G95 فى العالم، والذى تم تصميمه خصيصًا لتلبية شغف هواة الألعاب الثقيلة، حيث يتيح تشغيل جميع الألعاب بمنتهى الكفاءة بصرف النظر عن حجمها، ويأتى realme 7 Pro بشاشة كاملة من نوع الـ Super AMOLED بناءً على طلب مستخدميها بمقاس 6.4 بوصة. وأوضحت realme حرصها على تقديم سلسلة 7 بكاميرات فائقة الجودة، حيث يأتى ريلمى 7 بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجا بيكسل، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السلفى بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما زودت realme هاتفها pro7 بكاميرا رباعية أيضًا، تصل دقتها إلى 64 ميجا بيكسل، مدعومة بمستشعر Sony IMX682 من شركة Sony العالمية بقدرة رائعة على استشعار الضوء، حيث يستطيع إنتاج صور مشرقة وواضحة للغاية بفضل مستشعر Sony IMX682، الذى تمت ترقيته حديثًا، ليتفوق على عدسة التليسكوب 2x العادية.

ويبلغ عدد مستخدمى منتجات ريلمى فى مصر 1.5 مليون مستخدم، فيما وصل عدد المستخدمين حول العالم إلى 45 مليون شخص، موزعين على 61 سوقًا تعمل بها realme، من خلال 5000 مكتب توزيع لمنتجاتها فى مصر و68 ألف موزع فى العالم.