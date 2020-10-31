شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة مزيفة من «نتفليكس» بالعربى تُستخدم فى «الهجمات الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف باحثون فى كاسبرسكى موجة من هجمات التصيّد قادتهم إلى موقع ويب خبيث متخفٍّ تمامًا على هيئة صفحة «نتفليكس» Netflix رسمية. ولطالما استغلّ المحتالون منصة «نتفليكس» واستخدموها واجهة خادعة، بوصفها إحدى أشهر منصات البث فى العالم، ومنهم من يقوم بإنشاء صفحات للتصيد باللغات المحلية لاستهداف المستخدمين فى بلدان ومناطق جغرافية بعينها.

ويُعدّ التصيّد والرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها طرقًا شائعة لشنّ هجمات واسعة النطاق يُستخدم فيها أيضًا فى كثير من الأحيان أسماء جهات ومنشآت وعلامات تجارية رسمية، ما يعزز فرص نجاح المحتالين فى الحصول على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بضحاياهم من المستخدمين. وتمثل الهدف فى حالة «نتفليكس» هذه، فى استهداف مستخدمى منصة البثّ العالمية. وأكّدت تاتيانا شيرباكوفا، الباحثة الأمنية فى كاسبرسكى، أن المعلومات الشخصية وبيانات الدخول إلى الحسابات الرقمية باتت فى الوقت الحاضر «أكثر المنتجات الرقمية قيمة». وقالت إن بالإمكان تخمين الطرق التى سوف يستغلّ بها المحتالون بيانات الدخول إلى حسابات «نتفليكس» التى يجمعونها بمثل هذه الهجمات، مشيرة إلى كونها مضرة وتخريبية.

وأضافت: «يمكن بيع هذه البيانات عبر الإنترنت المظلمة إذا كان لدى المستخدم اشتراك مسبق الدفع، أو استخدامها لاحقًا لإضفاء المصداقية على المخططات الخبيثة عبر البريد الإلكترونى، مثل الطلب من المستخدمين دفع المال مقابل استعادة الحساب، وحتى الابتزاز. أيضًا، عندما تكون بيانات تسجيل الدخول هى نفسها بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات أخرى مهمة، فقد يخترق المجرمون حسابات وسائل التواصل الاجتماعى أو رسائل البريد الإلكترونى، وربما الحسابات المصرفية. ولهذا السبب نوصى دائمًا باستخدام كلمات مرور مختلفة للخدمات المختلفة، واعتماد أسلوب المصادقة الثنائية».

وأوصت «كاسبرسكى» باتباع عدة خطوات لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات التصيد التى تتخفّى وراء هيئة منصات شهيرة للبث وعلى رأسها التحقق دائمًا من عناوين الويب الواردة فى الرسائل غير المعروفة أو غير المتوقعة، سواء كان عنوان الويب للموقع الذى يُوجّه إليه المستخدم، أو عنوان الرابط فى الرسالة، أو حتى عنوان البريد الإلكترونى للمرسل، بالإضافة إلى تجنّب إدخال بيانات الدخول عند عدم التأكد من كون موقع الويب حقيقيًا. وإذا تمّ ذلك على صفحة مزيفة، ينبغى تغيير كلمة المرور على الفور، كما يجب الاتصال بالبنك أو بأى مزود لخدمات الدفع فى حال الشكّ بأن تفاصيل البطاقة قد تعرّضت للاختراق، فضلا عن الحرص على استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، واعتماد أسلوب المصادقة الثنائية.