شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ينعش استثمارات «الجيل الخامس» بسبب زيادة الطلب على البيانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت تكنولوجيا الجيل الخامس على اهتمام كبير عالميًا بسبب تزايد الطلب على البيانات بالتزامن مع جائحة كورونا وما فرضته من مستجدات التواصل عن بعد، وشبكات 5G عبارة عن شبكات خلوية رقمية مقسمة إلى مناطق تغطية صغيرة باستخدام موجات الراديو لنقل المعلومات عبر الأجهزة المتصلة وقادرة على نقل المعلومات عبر نطاقات تردد أعلى تتراوح بين 30 و300 جيجا هرتز، تتيح نقل «حزم» كبيرة من البيانات بسرعات أعلى دون انسداد الشبكات.

وكشف تقرير لمؤسسة GSMA Intelligence استمرار الاستثمارات فى شبكات 5G وسيتسارع من مشغلى شبكات الهاتف المحمول، وتوسيع نطاق الهواتف الذكية المتوافقة معه، مما يبشر بعصر جديد من الاتصال والخدمات المبتكرة وزيادة الكفاءة التى ستفيد صناعات متعددة

والاقتصاد بوجه عام.

وقال ماتس جرانريد، المدير العام لـ GSMA إن تقنية الجيل الخامس ستتيح حقبة جديدة من الاتصال، ما يؤدى إلى طلب غير مسبوق على البيانات والخدمات الرقمية، لافتا إلى أنه خلال الوباء، أثبتت شبكات الهاتف المحمول مرونتها، وارتفعت إلى مستوى التحدى المتمثل فى إبقاء الأفراد والشركات على اتصال، على الرغم من التغييرات فى أنماط استهلاك البيانات، وهو ما يعكس الاستثمارات الكبيرة التى قام بها المشغلون على مدى سنوات عديدة لتوفير سعة شبكة إضافية.

وأظهر تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الهواتف الذكية التى تدعم تقنية الجيل الخامس بنسبة 1300٪، توقع التقرير أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية 5G ستصل إلى رقم 250 مليونا فى عام ٢٠٢٠، مقابل 18 مليون وحدة فى عام ٢٠١٩، لاقتا إلى أن الصين والولايات المتحدة ستكونان الدولتين الأكبر فى انتشار الجيل الخامس، وستكون أبل وهواوى وسامسونج العلامات التجارية الثلاث الأولى التى ستحقق معًا ثلثى مبيعات الهواتف الذكية 5G على مستوى العالم هذا العام. وكشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن أكثر من 150 مليون محطة طرفية متصلة حاليا بشبكة 5G مقارنة بـ 100 مليون فقط قبل شهر، وأرجعت GSMA هذا النمو السريع إلى عدة عوامل، على رأسها الانتعاش الاقتصادى بعد الوباء فى الربع الثالث من العام حيث أصبح نمو الناتج المحلى الإجمالى الفصلى إيجابيًا وعادت معظم الأنشطة التجارية إلى طبيعتها، بما فى ذلك سوق التجزئة، مما يساعد فى مبيعات الأجهزة، فضلا عن ذلك بدأت الشركات بطرح فئات عديدة من الأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس على منصات التجارة الإلكترونية الصينية الرئيسية مثل تاوباو أو جى دى، كما يتم تسويق iPhone 12 5G بكثافة على منصات التواصل الاجتماعى الرئيسية.

فى نفس السياق ستمثل 5G أكثر من نصف إجمالى اتصالات الهاتف المحمول فى أمريكا الشمالية، فمن إجمالى 426 مليون اتصال محمول متوقع فى المنطقة، سيتم تشغيل 51% منها على شبكات 5G بحلول عام 2025. وكشفت شركة T-Mobile الأسبوع الماضى أنها ضاعفت تقريبًا منطقة تغطية شبكات 5G للنطاق المتوسط، وتخطط لتقديم التغطية إلى 100 مليون شخص بحلول نهاية العام. ويبلغ متوسط سرعات التنزيل حاليًا حوالى 300 ميجابايت فى الثانية، مع سرعات تنزيل تصل إلى 1 جيجا فى الثانية.

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