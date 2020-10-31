شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدى تسبب مخاطر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الباحثون إن الفيتامينات والمكملات الأخرى التي يتم تناولها أثناء علاج سرطان الثدي يمكن أن تسبب خطرًا أكبر لتكرار الإصابة، حيث يشير الخبراء إلى أن العلاج الكيميائي والإشعاعي مصممان لإحداث تلف في الخلايا السرطانية ، في حين أن المهمة الرئيسية للمكملات هي إصلاح تلف الخلايا.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأنهم يوصون الأشخاص الذين يخضعون لعلاج سرطان الثدي بالحصول على العناصر الغذائية من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن، فعندما تتعالجين من سرطان الثدي ، يمكن أن تشكل التغذية تحديًا.

في محاولة للحصول على العناصر الغذائية الأساسية ، قد تعتقد أن الوقت مناسب لإضافة مكملات غذائية إلى نظامك الغذائي، لكن بعض المكملات الغذائية ، وخاصة مضادات الأكسدة قد تتداخل مع علاج السرطان.

وتشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان الثدي الذين يتناولون مكملات معينة قبل العلاج الكيميائي وأثناءه قد يكونون في خطر متزايد لتكرار المرض والموت المبكر.

تم نشر الدراسة في مجلة علم الأورام السريرية ، و المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) تنصح مرضى السرطان على توخي الحذر مع المكملات الغذائية.

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وقال نايجل بروكتون ، دكتوراه ، نائب رئيس AICR للأبحاث ، في عمود على موقع المنظمة على الإنترنت: "لا نوصي بالمكملات الغذائية للوقاية من السرطان أو في إعداد العلاج ، لذلك تدعم هذه الدراسة هذا النهج" .

تضمنت الدراسة القائمة على الملاحظة أكثر من 1100 من مرضى سرطان الثدي في المراحل المبكرة عالية الخطورة والذين تمت متابعتهم لمدة 6 سنوات في المتوسط.

قال الباحثون إنهم وجدوا المرضى الذين تناولوا مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و E وكذلك الكاروتينات وأنزيم Q10 ، قبل وأثناء العلاج الكيميائي كانوا أكثر عرضة لتكرار الإصابة.

أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين ب 12، والحديد، وأحماض أوميجا 3 الدهنية كانوا أكثرعرضة لتكرار المرض والموت، لا يبدو أن الفيتامينات المتعددة تؤثر على النتائج بعد العلاج الكيميائي.

على الرغم من أن النتائج ليست نهائية ، فقد خلص مؤلفو الدراسة إلى أن النتائج تتفق مع توصيات الحذر بين المصابين بالسرطان، الدكتور جاك جاكوب هو طبيب الأورام الطبي والمدير الطبي لمعهد ميموريال كير للسرطان في مركز أورانج كوست الطبي في فاونتن فالي ، كاليفورنيا.

أخبر جاكوب هيلث لاين أنه لا توجد دراسات عالية الجودة كافية للتوصل إلى استنتاجات قاطعة ومع ذلك ، لدينا معلومات كافية لنكون قادرين على تقديم توصية. هذا الرأي العام مقبول ونحن نشاركه مع المرضى ".

وليس فقط المصابين بسرطان الثدي وأضاف جاكوب أنه ينطبق على جميع مرضى السرطان ، وخاصة العلاج الكيميائي والإشعاعي.