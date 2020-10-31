شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات الرئة لمرضى السكتة الدماغية يمكن أن توفر اكتشافًا مبكرًا لـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مجلة جمعية القلب الأمريكية "American Stroke "، أن فحوصات التصوير المقطعي للرئة (CTA) قد توفر اكتشافًا سريعًا ومبكرًا لـ COVID-19 في مرضى السكتة الدماغية الحادة (AIS).

ووجدت الدراسة، أنه بالإضافة إلى أعراض COVID-19 التي أبلغ عنها المريض، كانت فحوصات الرئة الروتينية أو القياسية طريقة فحص دقيقة لأسرع الكشف عن COVID-19 لأنها تشمل تصوير الجزء العلوي من الرئتين.



فحوصات الرئة

أجرى الباحثون تحليلاً بأثررجعي للمرضى الذين عولجوا من السكتة الدماغية في 3 مستشفيات أمريكية من 1 مارس إلى 30 أبريل 2020 ، وهو ذروة انتشار COVID-19 في مدينة نيويورك.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة : "كل ثانية مهمة عند علاج شخص يعاني من سكتة دماغية".، وإجراء فحصوات الرئة التقليدية، هو بالفعل جزء من عملية إدارة السكتة الدماغية ، وتوفر هذه الفحوصات فرصة لتقييم الرئتين بحثًا عن علامات توحي بـ COVID-19. سعى فريقنا إلى تحديد ما إذا كان هذا الفحص الضروري بالفعل يمكن أن يكون له استخدام ثانوي لتحديد COVID المحتمل -19 مريضًا أسرع من اختبار COVID-19 القياسي بمسحة الأنف ".

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حددت الدراسة الحالات الإيجابية المؤكدة لـ COVID-19 من نتائج اختبار PCR المسحة الأنفية، وهي المعيار المطلوب من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاختبار COVID-19، وقد يستغرق الأمر عدة أيام للحصول على النتائج. من بين 57 مشاركًا في الدراسة، تم تشخيص ثلاثة مصابين بـ COVID-19 قبل التاريخ الذي تم فيه إجراء اختبار COVID-19 بمسحة الأنف.

وجد الباحثون أن فحوصات الرئة بالأشعة جنب مع جنبًا إلى ملاحظات المريض على أسئلة أعراض كورونا، تمكنت فحوصات من تشخيص COVID-19 بدقة 83 ٪ قبل تلقي النتائج من اختبارات مسحة الأنف التقليدية في مرضى.

في حين أن هذه النتائج واعدة ، كان للدراسة بعض القيود، نظرًا لعدم وجود معيار محدد عالميًا لتشخيص COVID-19 ، أكدت الدراسة إيجابية العدوى من خلال اختبار مسحة الأنف COVID-19 (RT-PCR). تم استبعاد المرضى الذين لم يتم إجراء اختبار RT-PCR من الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون دقة التشخيص أعلى لأن المشاركين في الدراسة كانوا في منطقة ذات معدل جغرافي أعلى من COVID-19 ، وهو ما قد لا يكون هو الحال في منطقة ذات معدل أقل من عدوى COVID-19.