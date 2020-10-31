معلومات صادمة … هذه الأطعمة الصحية لا تحرق الدهون

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

يتبع العديد من الأشخاص نظاما غذائيا صارما يتناولون خلاله الأطعمة الصحية فقط، والخالية من الدهون والسكريات تماما، وذلك لتسريع عملية خسارة الوزن خلال فترة قصيرة. فيلجأون إلى اعتماد مختلف الأطعمة الشهيرة بفوائدها، إلا أنها في واقع الحال لا تقوم بتخقيف الوزن إذا تناولتها.

تنتشر بعض الأخطاء الشائعة حول الطعام وفوائده، من ضمنها أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي وإلى فقدان الوزن وحرق الدهون، إلا أن أكثر الأطعمة لا تحرق الدهون كما نعتقد.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة والمشروبات الصحية التي لا تحرق الدهون، كما كنا نعتقد.

الفلفل الحار

تشير بعض الأدلة إلى أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار قد يحفز عملية التمثيل الغذائي، إلا أن الكمية المستخدمة في معظم الدراسات هي أكثر بكثير مما يأكله الشخص العادي في المرة الواحدة، فعندما تأكل نصف ملعقة صغيرة، تحرق حوالي 10 سعرات حرارية فقط.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يستهلك البروتين طاقة أكثر للهضم من الكربوهيدرات، ويعني ذلك أنه مقابل كل 100 سعر حراري من البروتين يتم حرق من 20 إلى 30 % فقط.

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ومن أمثلة الأطعمة الغنية بالبروتين؛ لحم البقر والدجاج والسلمون.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على سلسلة من الدهون الثلاثية، ويعتقد الباحثون أن هذه الدهون لا يتم تخزينها في الجسم، إلا أن الأبحاث أظهرت أن تناول ثلاثي الجلسريدات متوسطة السلسلة لا يؤدي إلى فقدان الوزن.

خل التفاح

يمتلك خل التفاح العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك حرق دهون البطن، إلا أنه لا يوجد دليل قوي يشير إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

الجريب فروت

يعتقد البعض أن تناول الجريب فروت يحرق الدهون، لكن في الواقع لا يفعل ذلك، وتشير الأبحاث إلى أن تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات يمكن أن يساعد على خسارة المزيد من الوزن، وذلك على الأرجح بسبب الماء والألياف الموجودة فيه؛ لذا فإن الجريب فروت نفسه لا يساعد على حرق الدهون.